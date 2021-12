Tagesausblick für 23.12.: DAX schließt das Gap vom Montag. Airbus und Delivery Hero gefragt!

Am europäischen Rentenmarkt zogen die Renditen langfristiger Staatspapiere den zweiten Tag in Folge deutlich an. In den USA pendelten sich die Renditen für 10jährige Staatsanleihen hingegen im Bereich des gestrigen Schlussstands ein. Zwar ist die US-Wirtschaft Meldungen zufolge im dritten Quartal um 2,3 Prozent und damit etwas stärker gewachsen als bisher bekannt. Gleichwohl verlor die US-Wirtschaft seit Sommer an Fahrt. Den Edelmetallen Gold und Silber fehlten damit Impulse für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Etwas kraftlos präsentierten sich heute auch die Bullen am Ölmarkt. Gestern gewann die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil rund drei US-Dollar.