Tagesausblick für 23.4.: DAX erholt sich. Gold- und Halbleiteraktien im Fokus!

Seit rund zwei Wochen pendelt der DAX® nun schon zwischen 10.200 und 10.750 Punkten. Die Aussicht auf weitere Lockerungen in der Corona-Krise und Konjunkturpakete wie das jüngst beschlossen 480 Mrd-Dollar-Paket der USA geben den Bullen Rückenwind. Zudem basiert ein großer Teil der jüngsten Erholung auf der Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff. Heute gab es dazu neue Nahrung. Morgen findet der EU-Gipfel statt. Positive Meldungen könnten DAX® & Co. weiteren Schwung geben. Als Bremsklotz entpuppen sich jedoch die Unternehmenszahlen. Reihenweise werden die Prognosen nach unten revidiert. Heute ging es mit den Märkten leicht nach oben. So schloss der DAX® 1,6 Prozent höher bei 10.410 Punkten und der EuroStoxx® 50 bei 2.835 Punkten.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen blieb bei Minus 0,42 Prozent stabil und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,6 Prozent. Bei den Edelmetallen gab es ebenfalls kaum Bewegung. Der Goldpreis schob sich dennoch über die Marke von 1.700 US-Dollar pro Feinunze. Am Ölmarkt stellte sich derweil eine Stabilisierung ein. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stieg auf 20,3 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Adidas kommt nach einem negativen Analystenkommentar unter Druck und steuert die Marke von EUR 200 an. Evotec legte heute deutlich zu nachdem sich der Biotechnologiekonzern die weltweiten Entwicklungs- und Vertriebsrechte des Betazell-Programms gesichert hat. Ziel des Programms ist ein Medikament zur Behandlung von Diabetes. Halbleiterwerte wie Aixtron, Infineon und Siltronic waren nach dem gestrigen Rücksetzer heute wieder stark gefragt. Unterstützung bekam der Sektor von guten Zahlen von STMicroelectronics und Texas Instruments. Hannover Rück blieb trotz der Gewinnwarnung heute stabil. Aktuell prägen Spekulationen um einen Corona-Impfstoff die Anleger. Vergangene Woche weckte Gilead Science die Hoffnung auf ein baldiges Mittel. Heute war es BionTech. Das Paul-Ehrlich Institut genehmigte den Start der klinischen Phase. BionTech arbeitet gemeinsam mit Pfizer an einem Corona-Impfstoff. Auffällig stark zeigte sich heute zudem der BANG-Index mit vier der größten notierten Goldminenkonzerne der Welt. In den USA standen unter anderem Biogen, Facebook und Netflix im Fokus. Biogen wird den Zulassungsantrag des Alzheimermedikaments Aducanumab später als geplant einreichen. Das Papier brach daraufhin kräftig ein. Facebook steigt für knapp sechs Milliarden US-Dollar in die Digitalsparte der indischen Reliance ein. Netflix meldete derweil einen Anstieg der Kundenzahl um 15 Millionen im abgelaufenen Quartal.

In Deutschland legt morgen unter anderem Adva Optical und Software AG Zahlen vor. Im übrigen Europa stehen die Daten von Renault, Schneider Electric sowie Unilever und in USA das Zahlenwerk von Intel im Blickpunkt. Wichtige Termine Deutschland – GfK-Konsumklima

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex

Europa – EU-Gipfel

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 18. April Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 10.510/10.600/10.700/10.790/11.000 Punkte Unterstützungsmarken: 9.960/10.100/10.280/10.340/10.410 Punkte Nach einer freundlichen Eröffnung pendelte der DAX® im Tagesverlauf in einer engen Range. Damit verteidigte er auch die 10- und 20-Stunden-Durchschnittslinie. Zum Handelsschluss kämpfte der Index mit der Widerstandsmarke von 10.410 Punkten. Gelingt der Ausbruch über diese Marke verschafft sich der Index Luft bis 10.510 oder gar 10.600 Punkte. Auf der Unterseite findet der DAX® bei 10.340 Punkten eine gute Unterstützung. Kippt der Index unter das Level droht ein Rücksetzer auf 10.280 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 31.03.2020 – 22.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 22.04.2013 – 22.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Discount Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX6B4K 3,66* 9.500 10.000 16.06.2020 DAX® HX6B4V 2,47* 10.500 11.000 16.06.2020 *max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.04.2020; 17:40 Uhr Discount Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX6B2N 4,41* 12.200 11.700 16.06.2020 DAX® HX6B2F 3,44* 11.500 11.000 16.06.2020 *max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.04.2020; 17:41 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose „Cashbuzz“ App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

