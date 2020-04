Tagesausblick für 24.4.: DAX erneut fest. Wasserstoff im Blickpunkt!

Trotz schwacher Konjunkturdaten aus Europa und weiter kräftig steigenden Arbeitslosenzahlen in den USA kamen die Aktienmärkte am Nachmittag in Fahrt. Positive Impulse kamen vor allem von der Wall Street. So schloss der DAX® rund 1,1 Prozent höher bei 10.530 Punkten und der EuroStoxx® 50 bei knapp 2.860 Punkten.

Am Anleihemarkt blieb es erneut ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen blieb bei Minus 0,428 Prozent stabil und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,61 Prozent. Edelmetalle notierten mehrheitlich fester. Der Goldpreis stieg über 1.730 US-Dollar pro Feinunze. Am Ölmarkt setzte sich die Erholung auf niedrigem Niveau fort. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stieg auf 23 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Daimler meldete heute vorläufige Zahlen. Demnach brachen Gewinn und Umsatz im ersten Quartal kräftig ein. Die Aktie gab dennoch Gas. Fusionsgerüchte um Deutsche Wohnen und Vonovia trieb die Aktie von Deutsche Wohnen kräftig nach oben. ProSiebenSat.1 revidierte die Prognose für das laufende Jahr nach unten. Die Aktie kann sich dennoch im Bereich von EUR 7,85 halten. Siemens Healthineers demonstriert weiterhin relative Stärke und knackte heute die Widerstandsmarke von EUR 38,75. VW startete heute die Produktion in einigen Werken. Die Anleger quittierten dies heute mit einem Kursplus von rund zwei Prozent. Wirecard wird voraussichtlich am Montag die Ergebnisse der Sonderprüfung veröffentlichen. Die Aktie legte heute fast zweistellig zu und peilt nun das Jahreshoch von EUR 146 an. Auffällig stark präsentierten sich zudem der BANG Index und der Global Hydrogen Index. Der BANG Index enthält vier der weltweit größte Goldminengesellschaften und profitiert vom steigenden Goldpreis. Zum Global Hydrogen Index und zahlreichen weiteren interessanten Themen finden Sie in unserem heute erschienen Onemarkets Magazin jede Menge Informationen.