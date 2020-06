Tagesausblick für 24.6.: DAX steigt weiter. Bayer, ifo und Öl im Blickpunkt!

Gute Stimmungsindikatoren aus Deutschland und der Eurozone sorgten für Kauflaune bei den Investoren. Einmal mehr bröckelten die Gewinne am Nachmittag trotz Kursgewinne an der Wall Street etwas ab. Zum Handelsschluss blieb dem DAX® dennoch ein Kursplus von 2,3 Prozent (12.540 Punkte) und dem EuroStoxx®50 ein Kursplus von 1,9 Prozent (3.302 Punkte). Morgen wird der ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Die Daten könnten den Märkten weitere Impulse geben.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen liegt bei rund -0,40 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere stagnierte bei 0,73 Prozent. Bei den Edelmetallen notierten vor allem Gold und Silber fester. Gold erreichte gar den höchsten Stand seit 2012. Der BANG-Index mit vier der größten Goldminengesellschaften der Welt näherte sich dem Allzeithoch. Bei Öl gibt es erste Ausbruchsbemühungen. So recht wollen die Notierungen für WTI und Brent die seit drei Wochen entwickelte Barriere noch nicht signifikant überschreiten.

Unternehmen im Fokus

Zu den auffälligsten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Deutsche Aufsteiger Index und der Global Hydrogen Index. Der Deutsche Aufsteiger Index profitierte vor allem von den guten Kursentwicklungen bei LPKF Laser und Ecker & Ziegler. Der Wasserstoffsektor wurde weiterhin von geplanten Initiativen seitens der EU stimuliert. Bei den Einzelwerten fielen unter anderem Bayer, Deutsche Lufthansa, ProSiebenSat.1 und Wirecard auf. Bei Bayer bahnt sich im Glyphosat-Prozess ein Vergleich an. Die Aktie reagierte mit einem Kursplus von sechs Prozent. Die Airline lädt am Donnerstag zur Hauptversammlung. Kernpunkt ist das Rettungspaket. Derweil werden Gespräche mit den verschiedenen Gewerkschaften geführt. Angesichts der Unsicherheit setzte die Aktie den Sinkflug heute fort. Der Finanzinvestor KKR hat den Anteil an ProSiebenSat.1 leicht erhöht. Die Aktie von Wirecard hat sich nach den Turbulenzen der vergangenen Handelstage im Bereich von EUR 17 stabilisiert.

In den USA zählten in den ersten Handelsstunden die Aktien von Amazon, Apple und PayPal zu den stärksten Titeln. Bei Apple startete gestern die Entwicklerkonferenz. Die Aktie markiert ein neues Allzeithoch.

Aroundtown, Bilfinger, Gerresheimer, Grand City und Rational laden morgen zur virtuellen Hauptversammlung.



Wichtige Termine Deutschland – ifo-Geschäftsklimaindex Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 12.600/12.740 Punkte Unterstützungsmarken: 12.100/12.180/12.300/12.430 Punkte Der DAX® kam heute gut aus den Startlöchern und stieg im Tagesverlauf auf über 12.600 Punkte. Dort verließ einigen Investoren sichtlich der Mut und der Index kippte leicht nach unten. Im Bereich von 12.430 Punkten findet der Index eine Unterstützung. Solange diese Marke hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 12.600 Punkten und im weiteren Verlauf bis 12.740 Punkte. Unterhalb von 12.430 Punkten könnten Gewinnmitnahmen den Index auf bis zu 12.180 Punkte drücken. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 03.06.2020 – 23.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 23.06.2014 – 22.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ22MM 7,37 10.400 14.900 17.09.2020 DAX® HZ22NB 4,72 10.600 14.000 17.09.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.6.2020; 17:50 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

