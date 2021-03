Tagesausblick für 25.03.: DAX weiter seitwärts. Öl und Maschinenbauer stark gefragt!

Am Aktienmarkt ging das Duell der Bullen und Bären in die nächste Runde. Einen entscheidenden Treffer konnte jedoch keiner laden. Zwar gab die Rendite der Staatsanleihen weiter nach. Allerdings senkte das ifo-Institut die deutsche Wirtschaftsprognose für 2021 auf 3,7 Prozent. So schloss der DAX® marginal leichter bei 14.610 Punkten. Der EuroStoxx®50 stagnierte bei 3.830 Punkten.

Die Renditen langfristiger Staatspapiere gaben weiter nach. So sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,36 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 1,64 Prozent. Gold blieb stabil bei 1.730 US-Dollar und Silber fing sich nach dem jüngsten Einbruch bei 25,20 US-Dollar. Öl machte einen Großteil der gestrigen Verluste heute wieder weg. Allerdings wird die Produktion in den USA schrittweise hochgefahren. Dies könnte den nachhaltigen Ölpreisansteig einbremsen.

Unternehmen im Fokus Covestro zeigte ein bullish engulfing auf Höhe der Unterstützungsmarke von EUR 53. Kommt nun der Rebound? E.Ons neuer Chef präsentierte heute die Bilanz für 2020 und nannte sogleich einige Schwerpunkte für die Zukunft. Bei den Investoren kam die Botschaft positiv an. HeidelbergCement profitierte von positiven Analystenkommentaren. In der zweiten Reihe waren unter anderem Anlagen- und Maschinenbauer wie Kion und GEA Group stark gefragt. TUI plant die Schließung von 48 Filialen in Großbritannien. Die Aktie legte daraufhin über fünf Prozent zu. Die Autobauer BMW, Daimler und VW sowie der DAX®-Neuling Siemens Energy mussten derweil weiter Federn lassen.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Solactive Deutsche Maschinenbau Index

Wichtige Termine

Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für April

Frankreich – Geschäftsklima, März

Europa – BIP Q4, endgültig

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 20. März

