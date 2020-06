Tagesausblick für 25.6.: DAX kippt nach unten. Gold glänzt!

Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Juni stärker als erwartet. Positive Impulse vermochte die Nachricht dem Aktienmarkt jedoch nicht geben. Vielmehr verlor der DAX® im Tagesverlauf über 3 Prozent auf 12.100 Punkte und der EuroStoxx®50 2,9 Prozent auf 3.200 Punkte. Sorgen um das Corona-Virus aber vor allem die Drohung der USA, Zölle auf ausgewählte europäische Waren zu erhöhen, verschreckte heute viele Investoren. Die schwache Wall Street brachte die hiesigen Märkte zusätzlich unter Druck. Morgen richten sich die Blicke auf die Hauptversammlung der Deutschen Lufthansa und die US-Arbeitsmarktdaten.

Am Anleihemarkt war kaum Bewegung zu beobachten. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagnierte bei rund -0,42 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,69 Prozent. Die Edelmetalle divergierten. Gold nahm weiter Kurs auf die Marke von 1.800 USD pro Feinunze und trieb damit den BANG-Index mit vier der größten Goldminengesellschaften der Welt in Richtung Allzeithoch. Palladium, Platin und Silber mussten hingegen Federn lassen. Öl bekam ebenfalls einen Dämpfer und brach damit den Ausbruch zunächst ab. So verloren die Notierungen für WTI und Brent jeweils über ein Prozent.

Unternehmen im Fokus

Airbus verlor über vier Prozent nachdem die USA mit höheren Zöllen auf Flugzeuge aus Europa droht. Daimler legte nach schwachen Lkw-Zulassungszahlen heute den Rückwärtsgang ein Die Deutsche Lufthansa setzte im Vorfeld der morgen anstehenden Hauptversammlung den Sinkflug fort und tauchte unter die Marke von EUR 9. Deutz und Varta profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. Dialog Semiconductor erhöhte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Die Aktie reagierte mit einem Aufschlag von knapp sechs Prozent. Ein schwacher Analystenkommentar drückte die Aktie von ThyssenKrupp unter die wichtige Unterstützungsmarke von EUR 6,40. Die Aktie von Wirecard verlor knapp ein Drittel nachdem Banken den Unternehmen möglicherweise einen Kreditaufschub gewähren. In den USA starteten die meisten Aktien ebenfalls schwächer in den Tag. Zu den wenigen Gewinnern in den ersten Handelsstunden zählte die Aktie von Zoom.

Deutsche Lufthansa und Deutz laden morgen zur virtuellen Hauptversammlung. Auf der Hauptversammlung der Lufthansa geht es unter anderem um das staatliche Rettungspaket.



Wichtige Termine Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für Juli

USA – Auftragseingang Langlebige Güter, Mai

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 20. Juni Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 12.180/12.300/12.430/12.600/12.740 Punkte Unterstützungsmarken: 11.630/11.800/12.100 Punkte Der DAX® kippte bereits früh unter die Unterstützungsmarke von 12.430 Punkten. Im Bereich von 12.300 Punkten gab es zwar kurzzeitig Bemühungen, eine Gegenbewegung zu starten. Die Bären hielten jedoch dagegen und drückten den Index im weiteren Verlauf in den Bereich des jüngsten Tiefs bei 12.100 Punkten. Ob die Bullen hier neue Kräfte mobilisieren können ist noch offen. Solange dieses Level hält, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung. Der kurzfristige Trend ist jedoch abwärtsgerichtet. Taucht der DAX® unter die Marke von 12.100 Punkten droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 11.800/12.000 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 29.05.2020 – 24.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 23.06.2013 – 24.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

