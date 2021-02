Tagesausblick für 26.02.: DAX erneut schwächer. Aixtron und Bayer im Blickpunkt!

Oberhalb von 14.000 Punkten wird die Luft dünn. Zu dünn für den Moment. Selbst gute Wirtschaftsdaten aus den USA halfen den Aktienmärkten heute kaum. Die Nervosität könnte uns auch in den kommenden Tagen begleiten. Das gilt umso mehr, je höher die Renditen von Staatspapieren steigen. Möglicherweise kann das G20 Finanzministertreffen für Entspannung an den Rentenmärkten sorgen.

Der Aufwärtstrend bei Staatsanleihe hielt heute an. So stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,24 Prozent und die Rendite vergleichbare US-Papieren auf 1,46 Prozent. Bei den Edelmetallen musste der Goldpreis kräftig Federn lassen und tauchte unter die Marke von 1.800 US-Dollar. Der Ölpreis stagnierte derweil auf hohem Niveau.

Unternehmen im Fokus

Aixtron stieg heute zweistellig. Hintergrund sind optimistische Aussagen des Managements zum laufenden Geschäftsjahr. So wird unter anderem eine deutliche Margenverbesserung erwartet. Zudem soll eine Dividende gezahlt werden. Bayer wird hingegen nach dem Milliardenverlust in 2020 die Dividende kürzen. Der DAX-Wert verlor daraufhin über sechs Prozent. Die Deutsche Lufthansa wird im Sommer eine Reihe neuer Urlaubsdestinationen anfliegen. Das kam bei den Investoren gut an. Der MDAX®-Wert setzte sich oberhalb von EUR 12 fest. Hamburger Hafen meldete für 2020 gute Zahlen. Die Aktie schob sich daraufhin knapp fünf Prozent nach oben. Die Münchener Rück will trotz eines Gewinneinbruchs in 2020 die Dividende stabil halten. Die Aktie testete heute erneut die Widerstandsmarke bei EUR 248,50. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Erholung in Richtung Allzeithoch. SAP plant eine Dividendenerhöhung. Anleger zeigten sich zunächst erfreut. Im Tagesverlauf gab das Papier jedoch die Kursgewinne wieder ab und landete gar im roten Bereich.