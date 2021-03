Tagesausblick für 26.03.: DAX stagniert weiter. Öl und Euro im Fokus!

Auch heute bekamen die Standardwerte den Vorzug vor den Nebenwerten. Allerdings reichte es für den DAX® und EuroStoxx®50 nur zu einer Fortsetzung des Seitwärtstrends. Die schleppend verlaufenden Impfungen in einigen europäischen Ländern trüben die Hoffnung auf eine baldige konjunkturelle Belebung und bremst die Kaufbereitschaft vieler Investoren. So schloss der DAX® wenig verändert bei 14.600 Punkten und der EuroStoxx®50 bei 3.825 Punkten. Morgen könnten vom ifo-Geschäftsklimaindex möglicherweise Impulse kommen.

Die europäischen Staatsanleihen setzten ihren Erholungskurs heute fort. Dabei sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,38 Prozent. Vergleichbare US-Papiere stagnierten derweil mit einer Rendite von rund 1,6 Prozent auf dem gestrigen Niveau. Bei den Edelmetallen bleibt die Lage hingegen weiterhin labil. Der Silberpreis sackte zeitweise unter die Marke von 24,50 US-Dollar. Platin setzte den Abwärtstrend fort. Angespannt zeigt sich auch die Lage am Ölmarkt. Während der Stau am Suez-Kanal den Ölpreis gestern noch stimulierte, drehte heute die Stimmung wieder nach unten. So trieben die neuen Lockdown-Maßnahmen und damit verbundene konjunkturellen Belastungen die Notierungen für Öl wieder nach unten. Der sich wieder ausweitende Spread zwischen Euro- und US-Anleihen begünstigte heute einmal mehr den Dollar. So bestätigte der Euro/US-Dollar-Kurs heute den Ausbruch unter die Unterstützungsmarke von 1,184 US-Dollar. Die nächste Unterstützung findet der Wechselkurs bei 1,16 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Adidas gerät in den Sanktionsstreit zwischen der EU, den USA und China. Der Sportartikelhersteller sank heute rund sechs Prozent. Die Commerzbank verschob die Hauptversammlung. Die Bankaktie verlor daraufhin über drei Prozent. Deutsche Wohnen erhöht die Dividende. Die Aktie schloss dennoch leichter. E.On und Henkel profitierten von positiven Analystenkommentaren. Viele Anleger nutzten den jüngsten Rücksetzer bei BMW, Daimler, Porsche und VW heute zum Einstieg. Siemens Healthineers platzierte weitere 53 Millionen Aktien zu EUR 44,10 zur Finanzierung des Krebsspezialisten Varian. Nach einem schwachen Handelsauftakt holte das Papier einen großen Teil der Verluste bis Handelsschluss wieder auf. SMA Solar zahlt zwar wieder eine Dividende. Der mäßige Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr ließ die Aktie zweistellig absacken.

Morgen legt unter anderem Jungheinrich ihren Geschäftsbericht vor und gibt möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. BASF lädt zum Kapitalmarkttag und Sartorius lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland – ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland

Frankreich – Verbrauchervertrauen, März

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, März