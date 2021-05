Tagesausblick für 26.05.: DAX markiert neues Rekordhoch und fällt zurück

Nach dem verlängerten Pfingstwochenende ist der deutsche Aktienmarkt mit einem Zeichen der Stärke in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX® markierte im frühen Handel ein neues Rekordhoch bei 15.568,60 Punkten, konnte dieses Niveau aber nicht halten und fiel im Handelsverlauf wieder zurück. Vor allem positive Vorgaben von der Wall Street, wo auch an Pfingstmontag gehandelt wurde, sorgten für gute Stimmung. Übergeordnet bleibt die Kombination aus Konjunkturhoffnung und weiterhin sprudelnder Liquidität ein wichtiger Treiber für Kursgewinne.

Von der deutschen Konjunktur kamen unterdessen zu Wochenbeginn eher schwache Daten. So ist die deutsche Wirtschaft mit einem Minus von 1,8 Prozent im ersten Quartal noch etwas stärker geschrumpft als zunächst gemeldet. Das ifo-Geschäftsklima fiel unterdessen besser als erwartet aus und stieg auf den höchsten Stand seit zwei Jahren.

Unternehmen im Fokus

Der größte deutsche Wohnimmobilienkonzern Vonovia will durch eine Übernahme von Deutsche Wohnen noch weiter wachsen. Beide Unternehmen unterzeichneten am Montagabend eine Vereinbarung über den Zusammenschluss. In diesem Zusammenhang hat Vonovia ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehende Aktien der Deutsche Wohnen angekündigt. Aktionäre sollen 53,03 Euro pro Aktie erhalten, bestehend aus einem Angebotspreis von 52,00 Euro in bar und einer Bardividende von 1,03 Euro, die noch vor der Übernahme ausgeschüttet werden soll. Dies entspricht einer Prämie von 17,9 Prozent auf den Schlusskurs der Deutsche Wohnen vom 21. Mai 2021. Insgesamt wird Deutsche Wohnen mit rund 18 Milliarden Euro bewertet.

Der Bundesligist Borussia Dortmund erwartet für das zu Ende gehende Geschäftsjahr 2020/2021 pandemiebedingt einen Verlust von rund 75 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll mit rund 33 Millionen Euro noch positiv ausfallen. Bereits das Geschäftsjahr 2019/2020 war von der Pandemie geprägt gewesen. Damals hatte Borussia Dortmund ein EBITDA von 54,3 Millionen Euro und einen Nettoverlust von 49,7 Millionen Euro verbucht.

Wichtige Termine