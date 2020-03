Tagesausblick für 26.3.: DAX weiter volatil. Adidas und Sixt stark!

In diesen Tagen verkünden Notenbanken und Regierungen rund um den Globus Geldspritzen und Konjunkturpakete in Milliardenhöhe, um die Weltwirtschaft am Laufen zu halten. Dass das Corona-Virus bereits deutliche Spuren hinterlässt zeigte heute der finale ifo-Index. Mit 86,1 Punkten erlitt der Index den stärksten Einbruch seit der Wiedervereinigung. Das geplante 2 Billionen US-Dollar Paket der USA befeuerte die Aktienmärkte gestern kräftig. Heute nahmen die Märkte den Schwung zunächst mit. Dabei zog der DAX® zeitweise auf 10.100 Punkte nach oben. Viele Bullen verloren dann jedoch der Mut. Gewinnmitnahmen und die weiterhin hohe Verunsicherung ließ die Gewinne jedoch wieder abschmelzen. So schloss der DAX® wenig verändert bei 9.700 Punkten. Auffällig stark präsentierten sich derweil der BANG-Index mit vier großen Goldminengesellschaften und der European Biotech Index.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihe stagnierte bei -0,27 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papieren bei 0,81 Prozent. Bei den Edelmetallen hat sich die Stimmung etwas verbessert. Der Goldpreis stabilisierte sich oberhalb von 1.600 US-Dollar und Silber oberhalb von 14 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis bewegte sich hingegen auf niedrigem Niveau.

Unternehmen im Fokus

Bei den Einzelwerten fielen heute die zuletzt gebeutelten Sportartikelhersteller Adidas und Puma sowie MTU Aero Engines mit deutlichen Aufschlägen auf. Sixt meldete gute Zahlen und profitierte zudem von positiven Analystenkommentaren. Zum Handelsschluss lag das im SDAX notierte Papier über 23 Prozent im Plus.

Morgen legen unter anderem 1×1 Drillisch, Aareal Bank, Aroundtown Property, Evotec, New Work, SLM Solutions, SMA Solar, Teamviewer und United Internet ihre Geschäftsberichte vor und werfen möglicherweise einen Blick auf das laufende Geschäftsjahr.

Wichtige Termine

Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für April

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 21. März

USA – BIP Q4

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 9.860/10.100/10.285 Punkte Unterstützungsmarken: 8.700/9.120/9.450 Punkte Nach einem steilen Anstieg am Vormittag auf 10.100 Punkte drehte des DAX® mittags nach Süden. Im Bereich von 9.450/9.700 Punkten pendelte sich der Index am Nachmittag schließlich ein. Zum Handelsschluss witterten die Bullen wieder Chancen. Oberhalb von 9.860 Punkten besteht die Chance auf einen neuen Anlauf auf 10.100 Punkte und im weiteren Verlauf auf eine Erholung bis 10.285 Punkte. Bis dahin muss weiterhin mit (kräftigen) Rücksetzern gerechnet werden. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 10.03.2020 – 25.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 26.03.2013 – 25.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Discount Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ7Y2S 3,78* 8.500 9.000 16.06.2020 DAX® HZ0A0Q 3,36* 9.200 9.700 16.06.2020 *max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.03.2020; 17:56 Uhr Discount Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ7Y2Z 1,98* 9.900 9.400 16.06.2020 DAX® HZ7Y35 2,33* 10.200 9.700 16.06.2020 *max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.03.2020; 17:57 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose „Cashbuzz“ App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

