Tagesausblick für 27.02.: Aktienmärkte stabilisieren sich, Coronavirus bleibt im Fokus

Nach den deutlichen Kursverlusten an den vergangenen beiden Handelstagen haben sich die Aktienmärkte am Mittwoch an einer Stabilisierung versucht. Zwar ging es im DAX ® im Tief zunächst bis auf 12.368 Punkte nach unten, anschließend kam es aber zu einer rasanten Intraday-Erholung, die den Leitindex in der Spitze wieder um fast 500 Punkte steigen ließ. Noch stärker fiel die Erholung im EuroStoxx®50 sowie an der Wall Street aus.