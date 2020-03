Tagesausblick für 27.3.: DAX steigt auf 10.000 Punkte. Wasserstoffaktien gefragt!

Nach einem schwachen Auftakt drehten die Aktienbarometer mit Unterstützung der Wall Street im Tagesverlauf noch ins Plus. Das 2 Billionen Dollar umfassende US-Konjunkturprogramm sorgte dafür, dass Dow und S&P 500 in den ersten Handelsstunden jeweils über fünf Prozent zulegten. Überdurchschnittlich gut entwickelten sich heute zudem der European Biotech Index und der Global Hydrogen Index.

Am Anleihe- und Edelmetallmarkt blieb es derweil ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihe stagnierte bei -0,4 Prozent und der Goldpreis bei 1.620 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis kann sich weiterhin nicht vom jüngsten Tief signifikant distanzieren.

Unternehmen im Fokus

Heute zählten HeidelbergCement und MTU Aero Engines zu den stärksten Titeln im DAX®. Der Triebwerkhersteller kassierte zwar die Prognose für 2020. Dies wurde jedoch erwartet. Inzwischen summierten sich die Gewinne seit dem jüngsten Tief auf über 40 Prozent. Airbus hob um über 16 Prozent ab. Oberhalb von 72 Euro könnte eine nachhaltige Erholung folgen. Im SDAX® glänzten Drägerwerk, Eckert & Ziegler und SMA Solar. Drägerwerk erreichte heute den höchsten Stand Ende 2017. SMA Solar hält weiterhin an den Jahreszielen fest. In den USA waren in den ersten Handelsstunden unter anderem Halbleiterhersteller wie Intel und Qualcom sowie Spielehersteller wie Activision Blizzard und Electronic Arts gefragt.

Morgen legt unter anderem Freenet den Geschäftsbericht vor und wirft möglicherweise einen Blick auf das laufende Geschäftsjahr.

Wichtige Termine

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, März