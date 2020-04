Tagesausblick für 28.04.: Gute Zahlen stützen den DAX. Öl erneut schwächer!

Unternehmen im Fokus

Airbus-Chef Guillaume Faury stimmte die Mitarbeiter in einem Brief auf harte Zeiten und Stellenstreichungen ein. Der Flugzeugbauer zählt neben den Fluggesellschaften zu den größten Verlierern der Corona-Krise. Die Aktie hat seit Mitte Februar knapp 64 Prozent verloren. Heute verlor der MDAX®-Wert trotz positiven Gesamtmarkts erneut über zwei Prozent. Bayer und Deutsche Bank meldeten überraschend gute Zahlen für das erste Quartal während Adidas enttäuschte. Die Aktie der Deutschen Bank legte zweistellig zu. Daimler meldete den Absatz von 50.000 Fahrzeugen im März in China. Das kam bei den Anlegern gut an. Die Aktie gab heute ebenso wie die übrigen Autobauer kräftig Gas. Der Deutschen Lufthansa verhalf die Ankündung von Staatshilfen zu einem deutlichen Kursplus. K+S stieß heute bei EUR 6 an eine wichtige Widerstandsmarke. Gelingt der Ausbruch? Shop Apotheken markierte heute auf ein neues Allzeithoch. ThyssenKrupp steht in Gesprächen mit Norwegen über die Lieferung neuer U-Boote. Die Aktie legte heute überdurchschnittlich stark zu. Die Anleger warten bei Wirecard weiter auf den KPMG-Bericht. Die Nervosität der Anleger sorgte heute dafür, dass die Aktie kurzzeitig auf EUR 116 absackte. Bis zum Handelsschluss machte das Papier die Verluste wieder wett.

In den USA zeigten sich in den ersten Handelsstunden die Aktien von Bankhäusern wie Goldman Sachs und Morgan Stanley sowie Tesla überaus stark. Tesla sprang auf rund 800 US-Dollar. Der European Biotech Index setzte den Aufwärtstrend ebenso fort wie der Global Hydrogen Index. Zum globalen Wasserstoffindex und zahlreichen weiteren interessanten Themen finden Sie in unserem heute erschienen Onemarkets Magazin jede Menge Informationen.