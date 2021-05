Tagesausblick für 28.05.: DAX bleibt in der Range, Bayer im Fokus!

Der Deckel bleibt drauf am deutschen Aktienmarkt: Nachdem der DAX ® am Dienstag ein geringfügig höheres Rekordhoch markiert hatte und wieder zurückgefallen war, kann sich der Leitindex auch weiterhin nicht dauerhaft über der Marke von 15.500 Punkten etablieren. Am Donnerstag ging es erst runter und dann wieder rauf, nur um den Handelstag erneut in der Nähe des Vortages ausklingen zu lassen.