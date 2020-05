Tagesausblick für 28.5.: DAX setzt Rallye fort. US-Daten und Öl im Fokus!

Am Anleihemarkt blieb es derweil ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagnierte bei minus 0,42 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,67 Prozent. Die Edelmetalle zeigten sich mehrheitlich schwächer. Gold kämpfte um die Marke von 1.700 US-Dollar pro Feinunze. Der Preis für ein Barrel Brent Oil gab hingegen nach. Im Vorfeld des OPEC+ Treffens nächste Woche deutet sich an, dass sich Russland möglicherweise für eine Lockerung der Förderbeschränkungen aussprechen wird.

In den vergangenen Tagen rückten die Autobauer BMW, Daimler und VW verstärkt in den Fokus der Anleger. Die Aussicht auf Kaufanreize durch die Bundesregierung schürt die Fantasie und trieb die Aktienkurse nach oben. Daimler und VW kämpfen jedoch nicht nur lautstark für finanzielle Unterstützung am Heimatmarkt. Vielmehr sind sie in diesen Tagen auch in China emsig unterwegs. So plant Daimler eine Beteiligung am chinesischen Batteriehersteller Farasis Energy. VW ist auf dem Weg der größte Anteilseigner des Batterieherstellers Guoxuan High-Tech zu werden. Das kam bei Anlegern gut an. Bei der Deutschen Lufthansa hat der Aufsichtsrat die Entscheidung über das Rettungspaket vertragt. Das drückte auf den Aktienkurs. Infineon plant eine Kapitalerhöhung. Die Aktie gab daraufhin über fünf Prozent nach. Nordex bekam durch positive Analystenkommentare kräftig Aufwind. Das galt auch für die zuletzt gescholtenen Aktien von Airbus, MTU Aero Engines und TUI. Bei den Gewinnern der Coronakrise Delivery Hero, HelloFresh und Teamviewer zeigten sich erneut Gewinnmitnahmen

Instone Real Estate, Knorr Bremse und Rocket Internet veröffentlichen morgen finale Daten zum zurückliegenden Geschäftsquartal. Dürr, E.ON und Merck laden zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Europa – Wirtschaftsvertrauen

USA – BIP, Q1, zweite Schätzung

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA – Auftragseingang langlebiger Güter

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.740/12.280 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.160/11.220/11.270/11.430/11.540 Punkte

Der DAX® schielte im Tagesverlauf bei 11.740 Punkten über die 161,8%-Retracementlinie. Am Nachmittag ging dem Index jedoch die Luft aus. Dabei gab der Index bis auf 11.580 Punkte nach. Zum Handelsschluss blieb ein Plus von 1,3 Prozent (11.660 Punkte). Der Aufwärtstrend bleibt damit zunächst intakt und die Chance auf einen neuen Anlauf auf 11.740 Punkte besteht weiterhing. Auf der Unterseite findet der DAX® zwischen 11.430 und 11.540 Punkten eine gute Unterstützung. Solange sie hält, dürften die Bullen das Zepter in der Hand behalten. Wird die Zone unterschritten, droht ein Rücksetzer bis 11.220 Punkte.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)