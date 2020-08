Tagesausblick für 28.8.: DAX etwas leichter. Lufthansa und Varta gefragt!

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.230/13.300 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.900/13.030/13.100 Punkte

Nach einem durchaus freundlichen Start mit Notierung von bis zu 13.230 Punkten drehte der DAX® am Vormittag nach Süden. Am Nachmittag folgte zwar ein zweiter Anlauf auf die Marke von 13.200 Punkten. Doch erneut fehlte es an Anschlusskäufen. So testet der DAX® zum Handelsschluss die Unterstützung von 13.100 Punkten. Sinkt er unter diese Marke droht ein Rücksetzer bis 13.030 Punkte. Solange dieses Level hält, besteht die Chance auf einen Rebound bis 13.230/13.300 Punkte. Unterhalb von 13.030 Punkten könnte sich die Stimmung kurzfristig eintrüben.

DAX® in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 07.08.2020 – 27.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.08.2013 – 27.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de