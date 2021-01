Tagesausblick für 29.01.: DAX – Bullen schlagen zurück. Lufthansa und ThyssenKrupp stark!

Schwache Vorgaben drückten die hiesigen Aktienmärkte in den ersten Handelsstunden kräftig nach unten. Im Bereich von 13.330 Punkten übernahmen jedoch die Bullen wieder das Zepter und trieben den DAX® sogar noch in positives Terrain. So schloss der DAX® mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 13.650 Punkten. Der Global Green Technologies Index verbesserte sich sogar um mehr als ein Prozent.

Am Rentenmarkt blieb es heute relativ ruhig. Die Renditen langfristiger Anleihen stagnierten im Bereich des Vortages. Von Ruhe kann derweil bei den Edelmetallen keine Rede sein. So schoss der Silberpreis im Tagesverlauf um mehr als einen Dollar nach oben und schloss bei rund 26,50 US-Dollar pro Feinunze. Starke Schwankungen waren auch bei Palladium zu beobachten.

Unternehmen im Fokus BMW meldete Eckdaten für das abgelaufene Quartal. Eine positive Überraschung blieb aus, so dass die Aktie nach unten drehte. Der Corona-Impfstoff-Entwickler CureVac will mit einer Kapitalerhöhung rund eine halbe Milliarde Euro einsammeln. Die Aktie verbuchte daraufhin deutliche Verluste. Shortseller ziehen sich Meldungen zufolge bei Deutsche Lufthansa zurück. Die Aktie überfliegt deutlich die 10-Euromarke. Grand City Properties startet eine Aktienrückkaufprogramm. Das Papier konnte daraufhin deutlich zulegen. Hochtief profitierte heute von einem Großauftrag aus den USA. Infineon-Konkurrent STMicroelectronics zeigt sich optimistisch für das Jahr 2021 und gab damit auch dem Halbleiterhersteller Auftrieb. Investoren erhöhen im Vorfeld der kommende Woche anstehenden virtuellen Hauptversammlung den Druck auf das ThyssenKrupp-Management. Die Aktie zeigte sich heute erneut stark. Morgen melden unter anderem Caterpillar, Eli Lilly, SAP und Siemens Gamesa Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Wichtige Termine

Schweiz – World Economic Forum, Reden und Diskussionsrunden bis 29. Januar

Deutschland – Arbeitsmarktzahlen

Deutschland – BIP Q4, erste Schätzung

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen