Tagesausblick für 29.06.: DAX startet schwach in die neue Woche. US-Tech-Werte erneut im Blickpunkt!

Die Aktienmärkte starteten mit leichten Verlusten in die neue Woche. Die Mischung aus Konjunkuroptimismus und inflations- und coronabedingten Zurückhaltung halten DAX® & Co aktuell in Schach. Im Wochenverlauf werden noch eine Reihe von Wirtschaftsdaten erwartet. Zudem rücken mit dem Quartalsende Geschäftszahlen in den nächsten Tagen wieder in den Fokus. Ob sie aktuell jedoch die Kraft haben, die Aktienmärkte aus ihrer Lethargie zu reißen, muss sich allerdings noch zeigen.

Die Anleihemärkte zeigten zum Wochenauftakt eine Gegenbewegung zum Rückgang vom Freitag. Die steigende Zahl der Neuinfektionen in Großbritannien und Portugal bremsten die Konjunktureuphorie und drückte auf die Anleiherenditen. Die Rendite 10jähriger US-Anleihen fiel zu Handelsbeginn zurück unter 1,5 Prozent. Edelmetalle vermögen aktuell nicht zu glänzen und stagnierten heute auf dem Niveau der Vorwoche. Bei Öl nahmen Investoren heute Gewinne mit und drückten die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil unter die Marke von 76 US-Dollar. Der uneinheitliche Trend ist auch beim Euro/US-Dollar-Kurs zu beobachten. Fünf Tage in Folge pendelt der Wechselkurs in einer engen Range um 1,195 US-Dollar. Unternehmen im Fokus Das Kartellamt hat der geplanten Fusion zwischen Deutsche Wohnen und Vonovia zugestimmt. Beide Titel reagierten allerdings kaum verändert. Die Ausbreitung der Delta-Variante setzte heute die Aktien von Deutsche Lufthansa und TUI unter Druck. Nordex gelingt der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 19,50. Die RTL Gruppe verkauft belgische Sender. Die Medienaktie notierte heute schwächer. Varta verbesserte sich um über zwei Prozent nachdem das neue Werk in Nördlingen eröffnet wurde. Dort sollen unter anderem leistungsstarke Batterien für wearables produziert werden. In den USA zeigen sich Nvidia, Tesla und Zoom in den ersten Handelsstunden mit überdurchschnittlich hohen Aufschlägen.