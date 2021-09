Tagesausblick für 29.09.: DAX bricht deutlich ein. Öl im Fokus!

Heute gab es aus mehreren Richtungen Störfeuer für den Aktienmarkt. Die anhaltende Krise rund um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande, die rasant steigenden Energiepreise und steigende Zinsen drängten Anleger heute in die Defensive. Dabei sank der DAX® um rund 2 Prozent auf 15.250 Punkte und der EuroStoxx®50 gar um 2,3 Prozent auf 4.070 Punkte.

Die Talfahrt bei den Anleihen hielt heute an. Damit stieg die Rendite 10jähriger US-Staatspapier auf 1,53 Prozent und somit auf den höchsten Stand seit Juni diesen Jahres. Dieser Trend lastet auf den Edelmetallen – allen voran Gold und Silber. Derweil zeigt der Ölmarkt keine Schwäche. Die Gaskrise in Europa, die Produktionsausfälle in den USA und das weiterhin knappe Angebot der OPEC+ Staaten trieb die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil heute zeitweise über 80 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

About You hat die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Die Kursgewinne zu Handelsbeginn konnte der Konzern jedoch nicht halten und sank in den Bereich des gestrigen Schlussstands. BioNTech und Pfizer wollen die Zulassung des Covid-19-Impfstoffs für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren in den USA beantragen. Dennoch gab die Aktie zunächst deutlich nach. Covestro erhöhte das Gewinnziel für 2024. Marktteilnehmer quittierten dies mit einem leichten Kursgewinn. Die Deutsche Lufthansa fliegt wieder mehr Destinationen in den USA an und reagiert damit auf eine geplante Lockerung der US-Einreisebedingungen aus Europa. Die Aktie sank heute dennoch deutlich. Sanofi stellt die Entwicklung eines mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffs ein und fokussiert sich auf eine proteinbasierte Lösung, die sie gemeinsam mit GlaxoSmithKline entwickelt. Die Aktie schloss kaum verändert. Totalenergies erklärte auf dem heutigen Kapitalmarkttag, dass der Ölmulti das Peak der Ölnachfrage noch vor 2030 erwartet. Zudem wird iim vierten Quartal ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1,5 Milliarden Euro starten.

ASML lädt morgen zum Kapitalmarkttag.