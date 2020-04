Tagesausblick für 29.4.: DAX erneut im Plus. Lufthansa und Tesla im Blickpunkt!

Die europäischen Aktienmärkte präsentierten sich heute erneut fester. Als Stütze erwiesen sich gute Unternehmenszahlen. So verbesserte sich der DAX® im Tagesverlauf um 1,3 Prozent auf 10.800 Punkte und der EuroStoxx®50 um 1,6 Prozent auf 2.930 Punkte. In den USA kamen die Märkte in den ersten Stunden nicht so recht in Schwung. Durchwachsene Daten und die schlechteste Verbraucherstimmung seit 2014 bremsten die Kauflaune. Morgen steht die Zinsentscheidung der Fed an. Möglicherweise kann die Notenbank Impulse liefern.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen schloss bei Minus 0,47 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,62 Prozent. Die Edelmetalle gaben hingegen etwas ab. Gold verlor ein halbes Prozent auf 1.705 US-Dollar und Silber tauchte zeitweise unter 15 US-Dollar pro Feinunze. Brent Öl schaffte es nach einem schwachen Start ins Plus. Eine nachhaltige Erholung zeichnet sich jedoch noch nicht ab.