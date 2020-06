Tagesausblick für 3.6.: DAX steigt auf 12.000. Lufthansa im Blickpunkt!

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg auf minus 0,41 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,67 Prozent. Die Edelmetalle starteten schwächer in die neue Woche. Silber konnte allerdings die Marke von 18 US-Dollar pro Feinunze verteidigen. Mit Blick auf das bevorstehende OPEC+ Treffen präsentierte sich der Ölpreis zum Wochenauftakt deutlich fester. So verbesserte sich der Preis für ein Barrel Brent auf über 39 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus