Tagesausblick für 30.03.: DAX steigt über 14.800 Punkte. Bau- und Telekomtitel im Fokus!

Die Aktienmärkte legten trotz steigender Renditen am Anleihemarkt heute mehrheitlich zu. Die Hoffnung auf eine Belebung der Weltwirtschaft und Spekulationen um ein weiteres US-Konjunkturpaket sorgten für gute Stimmung. Der schwache Auftakt an der Wall-Street dämpfte die Stimmung hingegen nicht. So legte der DAX® rund 0,45 Prozent zu und markierte bei 14.845 Punkten ein neues Allzeithoch.

Am Anleihemarkt kam es zum Auftakt in die neue Woche zu Kursabschlägen. Die Renditen langfristiger Staatspapiere legten somit wieder zu. Die Rendite 10jähriger US-Papiere stieg dabei auf 1,69 Prozent. Steigende Zinsen drücken auf den Goldpreis. Dies zeigte sich auch heute. So sackte der Goldpreis unter die Marke von 1.720 US-Dollar und zog den Silberpreis mit nach unten. Die stärksten Verluste unter den Edelmetallen verbuchte allerdings Palladium. Überschwemmungen bei einem Großproduzenten trieben die Notierung vor zwei Wochen teilweise 20 Prozent nach oben. Mit der Freilegung des Containerschiffs im Suezkanal entspannte sich heute auch die Lage am Ölmarkt. So prallte der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil an der Widerstandsmarke von 64,60 US-Dollar ab.

Unternehmen im Fokus Autobauer wie BMW und VW profitierten von positiven Analystenkommentaren. Dermapharm zeigte sich vor der Präsentation der Geschäftszahlen stark. Der Pharmakonzern kooperiert mit BioNTech bei der Herstellung des Corona-Impfstoffs. Ab Mai sollen die Produktionskapazitäten verdoppelt werden. In den USA wird über ein weiteres Konjunkturpaket spekuliert. Im Fokus stehen dabei Investitionen in die (Sanierung) der Infrastruktur. Den Anteilsscheinen von HeidelbergCement und Hochtief gaben die Meldungen Auftrieb. In Spanien bahnt sich eine Konsolidierung im Telekommunikationssektor an. Die Nachricht stützte auch die hiesigen Titel wie Deutsche Telekom und Telefonica Deutschland. Die gute Stimmung nach dem U-Boot-Auftrag aus Norwegen verhalf auch heute der Aktien von ThyssenKrupp zu Kursgewinnen. Dabei gelang der Ausbruch über die 10-Tage-Durchschnittslinie.

Morgen legen unter anderem BioNTech, Cancom, Dermapharm, ElringKlinger, Sixt und Ströer ihren Geschäftsbericht vor und geben möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Total-CEO Patrick Pouyanné präsentiert seine Strategie und gibt einen Ausblick.

Wichtige Termine

Deutschland – Verbraucherpreisindex

Europa – Wirtschaftsvertrauen und Verbrauchervertrauen Euro-Zone, März

USA – Verbrauchervertrauen, März