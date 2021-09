Tagesausblick für 30.09.: DAX leicht erholt. Wirtschaftsdaten im Blickpunkt!

Nach jedem Dip greifen die Bullen wieder zu. So auch heute. Rückenwind bekamen sie auch durch gute Wirtschaftsdaten. So hellte sich das Geschäftsklima in der Eurozone überraschend auf. Dennoch blieben DAX® & Co noch weit davon entfernt, die gestrigen Verluste vollständig aufzuholen. Unsicherheitsfaktoren wie die hohe Inflation, steigende Zinsen, Lieferengpässe und die finanziell angeschlagene Evergrande drücken auf die Stimmung. Morgen kommt eine Flut von Wirtschaftsdaten, die möglicherweise Impulse geben können.

Zur Wochenmitte hat sich die Lage am Anleihemarkt etwas entspannt und die Renditen langfristiger Bonds leicht nachgegeben. Von einer Trendumkehr kann allerdings keine Rede sein. Morgen stehen Verbraucherpreise aus einigen Euro-Ländern zur Veröffentlichung an. Sie könnten weitere Impulse geben. Bei den Edelmetallen ging die Talfahrt heute hingegen weiter. Der Goldpreis tauchte unter die Marke von 1.740 US-Dollar und Silber verlor gar über vier Prozent auf 21,50 US-Dollar. Der Ölpreis gab heute ebenfalls etwas nach. Der Grund war der überraschende Anstieg der Rohöllagerbestände in den USA.

Unternehmen im Fokus Covestro profitierte von positiven Analystenkommentaren. Die GEA Group hat heute zum Investorentag geladen. Darin bestätigte der Maschinenbauer den Ausblick für 2021 und 2022. Zudem soll die EBITDA-Marge bis 2026 auf 15 Prozent steigen. Diese Nachricht kam bei den Investoren heute gut an. HeidelbergCement plant den Kauf eines Minderheitsanteils am US-Softwarespezialisten für Baustoffe Command Alken. Investoren quittierten diese Pläne heute mit einem deutlichen Kursabschlag. LPKF bekommt spätestens im April 2022 einen neuen Chef. Das beflügelte den SDAX-Wert heute. Vor einigen Tagen schockte das Management die Marktteilnehmer mit einer Revision der Prognosen für 2021. Der Engpass bei Halbleitern zwingt VW zu Kurzarbeit. Dennoch gab das Papier gemeinsam mit den übrigen Autobauern heute Gas. Wacker Chemie profitiert weiterhin vom Anstieg der Polysilizium-Preise und näherte sich dem Allzeithoch von Mitte September. Rückenwind erhielt der Global Hydrogen Index heute vor allem von Brennstoffzellen-Hersteller wie Ballard Power und Plug Power. Die nordischen Indexmitglieder Nel und PowerCell Sweden schwächelten derweil weiter. Ebenso im Fokus standen Impfstoffhersteller wie BioNTech und CureVac. Nach dem gestrigen Kurssturz machten sie heute wieder ordentlich Boden gut und zogen den European Biotech Index mit nach oben. Morgen lädt Hella zur Hauptversammlung und Novartis zum Investorentag.

Wichtige Termine China – Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, September

China – Caixin PMI Industrie für China, September, endgültig

Deutschland – Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für September

Deutschland – Vorläufiger Verbraucherpreisindex für September

Europa – Arbeitsmarkt, August

– Arbeitsmarkt, August Frankreich – Konsumausgaben, August

Frankreich – Verbraucherpreise, September vorläufig

USA – BIP Q2, endgültig

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 25. September

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago, September Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.410/15.600/15.680/15.730 Punkte Unterstützungsmarken: 15.240/15.310 Punkte Der DAX® startete heute freundlich in den Handel und schielte zeitweise über die Marke von 15.400 Punkte. Am späten Nachmittag bröckelten die Gewinne allerdings leicht ab. Gelingt es in einem zweiten Anlauf die Hürde bei 15.410 Punkten zu überwinden, besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.600/15.730 Punkte. Auf der Unterseite sollten Anleger jedoch die Unterstützungszone 15.240/15.310 Punkte im Auge behalten. DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 22.07.2021– 29.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 30.09.2014– 29.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR7S4V 8,04 13.400 16.600 18.11.2021 DAX® Index HR8E4W 5,56 14.200 16.400 18.11.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 29.09.2021; 17:10Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

