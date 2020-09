Tagesausblick für 30.09.: DAX mit leichten Verlusten. Covestro und Post stark!

Nach der gestrigen Rally legten die Aktienmärkte heute eine Verschnaufpause ein. Unsicherheitsfaktoren wie die zähen Brexit-Verhandlungen und die Corona-Pandemie bremsten die Kauflaune. So verlor der DAX® rund 0,35 Prozent auf 12.825 Punkte und der EuroStoxx®50 0,3 Prozent auf 3.215 Punkte. Relative Stärke demonstrierte erneut der Solactive Deutscher Maschinenbau Index. Morgen stehen Frühindikatoren aus China und der ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA zur Veröffentlichung an.

Die Anleiherenditen legten den Rückwärtsgang ein. So sank die Rendite für 10jährige Bundesanleihen auf -0,537 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 0,65 Prozent. Die Edelmetalle starteten eine zaghafte Erholung. Dabei stieg der Goldpreis über 1.880 US-Dollar und Silber kratzte an der 24 US-Dollar Marke. Öl hat die Gewinne der vergangenen Tage heute wieder abgegeben. Damit setzte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil den Seitwärtstrend fort. Nach der Stabilisierung in den zurückliegenden beiden Tagen setzte der Euro/US-Dollar Kurs zum Rebound an und überquerte die Marke von 1,17 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Post will stärker in Infrastruktur und Services investieren. Zur Finanzierung wird über eine Erhöhung der Geschäftskundenpreise nachgedacht. Die Anleger reagierten positiv und trieben den Aktienkurs weiter in Richtung Allzeithoch. Die Aktien von Covestro und Henkel profitierten von positiven Analystenkommentaren. Die beiden Internetkonzerne Delivery Hero und HelloFresh standen bei vielen Investoren wieder auf dem Einkaufszettel. Jenoptik hat einen Großauftrag aus dem Automobilsektor erhalten. Der Anteilsschein bestätigte heute daraufhin den gestrigen Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Die Aktie von ProSiebenSat.1 stieg auf den höchsten Stand seit Juni 2020. RWE will Meereswindparks in Großbritannien ausbauen. Die Aktie verbesserte sich daraufhin bis auf EUR 32. Gelingt der Ausbruch über die Marke besteht die Chance auf eine weitere Erholung bis EUR 34. Eine Herabstufung bei Münchener Rück sorgte dafür, dass die gestrigen Gewinne wieder abgegeben wurden. ThyssenKrupp plant eine Teilung im Automobilsektor. Der Bereich „Karosseriemontage“ wird dabei weitergeführt und für die Antriebs- und Batteriemontage wird ein Verkauf oder eine Partnerschaft angestrebt. Die Aktie kann sich dennoch nicht vom jüngsten Tief lösen und verharrte bei rund EUR 4,30. Total übernimmt Stromtankstellenbetreiber Source London mit 1.600 Ladestationen. Bis 2025 will der französische Ölkonzern mehr als 150.000 Ladestationen betreiben. Die Anleger zeigten sich jedoch wenig beeindruckt. Die Aktie sank rund ein Prozent.

Drägerwerk und VW laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine China – Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, September

China – Caixin PMI Industrie für China, September

Deutschland – Einzelhandelsumsatz, August

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, September

Frankreich -Verbraucherpreise, September

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, September

USA – BIP Q2, endgültig Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 12.900/13.060 Punkte Unterstützungsmarken: 12.420/12.600/12.810 Punkte Der DAX® pendelte heute mehrheitlich zwischen 12.760 und 12.860 Punkten. Zum Handelsschluss konnte der Index die Unterstützungsmarke von 12.810 Punkten knapp verteidigen. Die Lage bleibt jedoch labil. Den Bullen fehlt aktuell das Durchsetzungsvermögen. Somit sollten weiterhin Rücksetzer bis 12.600 Punkte eingeplant werden. Auf der Oberseite liegt die nächste Widerstandsmarke bei 13.060 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 24.06.2020 – 29.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 30.09.2014 – 29.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR03H4 6,65 11.800 16.600 19.11.2020 DAX® HR03N7 4,62 12.000 15.100 17.12.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.09.2020; 17:33 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 30.09.: DAX mit leichten Verlusten. Covestro und Post stark! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).