Tagesausblick für 30.4.: DAX steigt über 11.000. Notenbanken im Blickpunkt!

Die Hoffnung auf ein Medikament gegen den Corona-Virus trieb heute die Märkte weiter nach oben. BioNTech und Pfizer starteten die Testphase für einen Corona-Impfstoff und Gilead Science kommt Meldungen ebenfalls mit ihrem Wirkstoff Remdesivir voran. So verbesserten sich der DAX® in Tagesverlauf um rund drei Prozent auf 11.100 Punkte und der EuroStoxx®50 um 2,2 Prozent auf 3.000 Punkte. Nachbörslich steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an und morgen kommt die Zinsentscheidung der EZB.

Am Anleihemarkt blieb es weiterhin ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen schloss bei Minus 0,49 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,606 Prozent. Bei den Edelmetallen präsentierten sich Gold, Platin und Silber wenig verändert. Palladium konnte die gestrigen Verluste wieder aufholen und schloss 2,2 Prozent fester bei 1.960 US-Dollar. Beim Ölpreis deutet sich eine Erholung an. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude stieg erneut zweistellig auf 22,80 US-Dollar.