Tagesausblick für 31.08.: DAX lustlos seitwärts. Aufstiegs- und Übernahmekandidaten im Fokus!

Die Aktienmärkte starteten mit leichten Aufschlägen in die neue Woche. Am Freitag betonte Fed-Chef Jerome Powell erneut, dass die US-Notenbank beim Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik keine Eile hat und behutsam vorgehen wird. Das besänftigte die Investoren. Gleichwohl fehlen aktuell signifikante Impulse für Zukäufe. Zudem bremsen die aktuell publizierten Inflationsdaten die Kauflaune. So schlossen DAX ® und EuroStoxx®50 jeweils rund 0,2 Prozent höher bei 15.880 beziehungsweise 4.200 Punkten.

Am europäischen Anleihemarkt blieb es zum Wochenauftakt ruhig. Aus Deutschland wurde ein Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex im Juli um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gemeldet. Damit legte die Rate zwar weiter zu. Dies wurde allerdings von einem Großteil der Marktexperten erwartet. Morgen folgen die Zahlen aus dem gesamten Euroraum. In den USA korrigierte derweil die Rendite 10jähriger Staatspapiere auf 1,29 Prozent. Edelmetalle wie Gold und Silber konnten daraus jedoch keinen Profit schlagen. Der Goldpreis scheiterte damit erneut an der Widerstandszone 1.820/1.830 US-Dollar. Der Ölpreis schloss hingegen fester. So drückt derzeit Hurrikan Ida die Ölproduktion. Zudem befeuerte Kuwaits Ölminister am Wochenende Spekulationen, dass die OPEC+ Staaten am Mittwoch möglicherweise einen Aufschub der geplanten Produktionserhöhung beschließen könnten.

Unternehmen im Fokus

Covestro brach aus dem kurzfristigen Abwärtstrend nach oben aus und nahm Kurs auf das Julihoch. Bei Delivery Hero wirkten die schwachen Zahlen zum ersten Halbjahr heute noch nach und drückten den Kurs. Bei Encavis belastete heute die Meldung, wonach eine Pflichtwandlung von Anleihen, den Gewinn verwässert. Es droht gar ein Abstieg aus dem MDAX®. Hat Henkel die Bodenbildung abgeschlossen? Positive Analystenkommentare gaben dem Papier heute deutlichen Auftrieb. Siemens Gamesa stellt das Direktgeschäft in China ein und wird in China nur noch für den Export produzieren. Zudem steht das Russlandgeschäft auf dem Prüfstand. Nach dem schwachen ersten Halbjahr wird bei der Windtochter von Siemens Energy auf die Kostenbremse gedrückt. Bei den Investoren von Siemens Energy kamen die Nachrichten gut an. Teamviewer profitierte von der Unterschrift von Christiano Ronaldo bei Manchester United. Der Superstar soll den Club zur englischen Meisterschaft führen. Der Saisonstart mit zwei Siegen und einem Unterschied gelang bereits. Teamviewer ist einer der Sponsoren des Fussballclubs und Ronaldo dürfte für eine erhöhte Aufmerksamkeit sorgen.