Tagesausblick für 4.2.: DAX steigt weiter. Auto- und Maschinenbauer im Fokus!

Die Aktienmärkte setzten den Aufwärtstrend der vergangenen Handelstage heute mehrheitlich fort. Für gute Stimmung sorgten dabei überraschend starke Unternehmenszahlen wie beispielsweise von Siemens. So verbesserte sich der DAX® im Tagesverlauf um rund 0,8 Prozent und setzte sich oberhalb von 13.900 Punkten fest. Überdurchschnittlich gut präsentierten sich die beiden Branchenindizes Global Hydrogen II Index und der Global Green Technologies Index sowie die asiatischen Internettitel Alibaba, Baidu und Tencent, zusammengefasst im BAT Index

Die gute Stimmung an den Aktienmärkten sorgte für weiteren Abgabedruck bei Anleihen. So stieg die Renditen 10jähriger Bundesanleihen weiter auf nun Minus 0,465 Prozent. Edelmetalle liegen bei den Investoren derzeit ebenfalls nicht hoch im Kurs. Gold kämpfte um den Verbleib oberhalb von 1.830 US-Dollar und Silber fing sich zunächst bei 26,50 US-Dollar. Bei Öl haben hingegen die Bullen das Zepter in die Hand genommen. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude bestätigte den Ausbruch über die Widerstandsmarke von 57,6 US-Dollar und peilt die 60 US-Dollar-Marke an.

Unternehmen im Fokus

Bayer bekam in China die Zulassung für das Prostatakrebsmedikament Nubeqa. Die Aktie legte daraufhin leicht zu. Freenet plant eine Dividende von 1,65 Euro pro Aktie und ein Aktienrückkaufprogramm. Der MDAX®-Wert legte daraufhin 7,2 Prozent zu. Siemens präsentierte gute Zahlen für das abgelaufene Quartal und hob die Prognose für das Geschäftsjahr an. Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Kursplus. Der Deutsche Automarkt verbuchte im Januar einen kräftigen Rückgang. Dennoch gaben die Aktien von BMW, Daimler und VW kräftig zu. Daimler profitierte dabei von Spekulationen, die Lkw-Sparte abzuspalten und an die Börse zu bringen. Zudem erklärte der europäische Automobilverband, 2021 mit einem Absatzplus von rund 10 Prozent gegenüber 2020 zu rechnen.

Morgen legen aus Europa unter anderem ABB, Cancom, Compgroup, Deutsche Bank, Enel, Infineon, Nokia, TomTom, Unilever und Verbio (finale) Zahlen vor. Aus den USA berichten unter anderem Ford, Philip Morris und T-Mobil US Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Auto1 wird ab morgen an der Börse gelistet. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) veröffentlicht Daten zum Auftragseingang. Die Zahlen könnten Anteilsscheine von GEA Group, Jenoptik und Krone sowie die Entwicklung des Solactive Deutsche Maschinenbau Index bewegen. Der Aktienindex legte im laufenden Jahr überdurchschnittlich stark zu. Gleichwohl sind historische Betrachtungen natürlich kein Indiz für künftige Entwicklungen. Zudem gibt der Verband der europäischen Autobauer ACEA Zahlen zu den Neulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in Europa bekannt. Damt rücken unter anderem die Anteilsscheine von BMW, Daimler, Renault und VW in den Fokus.

Wichtige Termine

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 30. Januar

USA – Auftragseingang Industrie, Dezember

Widerstandsmarken: 13.900/14.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.400/13.530/13.600/13.720 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und pendelte im weiteren Tagesverlauf in einer Range zwischen 13.870 und 13.960 Punkten. Zum Handelsschluss konnte sich der Index oberhalb von 13.900 Punkten behaupten. Damit bleiben 14.000 und 14.100 Punkte die nächsten Zielmarken. Ein Stimmungsumschwung zeichnet sich frühestens unterhalb von 13.720 Punkten ab.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.12.2021– 03.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.02.2014– 03.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR4XQF 6,89 12.600 17.000 20.05.2021 DAX® Index HR4XQQ 5,21 12.800 15.800 20.05.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 03.02.2021; 17:42 Uhr

