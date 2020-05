Tagesausblick für 5.5.: DAX schwächelt. Gold hält sich!

Heute herrschte große Verunsicherung an den internationalen Aktienmärkten. Während die stetig neuen Wasserstandsmeldungen zur Coronakrise in den Hintergrund rückten, sorgen Drohungen von US-Präsident Donald Trump, China mit neuen Strafzöllen zu belegen für kräftige Kursabschläge. In den USA reagierten die Marktteilnehmer bereits am Freitag. In Europa zogen die Märkte heute nach. So verlor der DAX® bis Handelsschluss über drei Prozent auf 10.470 Punkte und der EuroStoxx® 50 Index sogar knapp vier Prozent auf 2.820 Punkte.

Am Anleihemarkt blieb es heute hingegen ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stabilisierte sich bei Minus 0,55 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,6 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich wenig verändert. Der Goldpreis konnte derweil die Marke von 1.700 US-Dollar pro Feinunze verteidigen. Dies spiegelte sich in einem überdurchschnittlich starken Entwicklung des BANG-Index wider. Das Aktienbarometer enthält vier der weltweit größten Goldminenbetreiber und notiert im Bereich des Allzeithochs. Davon ist der Ölpreis weit entfernt. Nach der Kurserholung in der vergangenen Woche legte die Notierung für ein Barrel Brent Crude bei 26,20 US-Dollar nun eine Pause ein.