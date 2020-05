Tagesausblick für 6.5.: DAX und Öl erholen sich. Datenreigen geht weiter!

Nach dem gestrigen Rücksetzer drehten die meisten Aktienbarometer heute wieder in den grünen Bereich. Gute Vorgaben aus den USA und die weitere Erholung des Ölpreises stützten DAX® & Co. Zudem sorgten Meldungen über weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in einigen Bundesländern für Optimismus. Die Entscheidung des Karlsruher Bundesverfassungsgerichts, wonach der Aufkauf von Staatsanleihen seitens der EZB teilweise verfassungswidrig sei, hinterließ hingegen keine bedeutenden Spuren an den Finanzmärkten. So verbesserte sich der DAX® in Tagesverlauf um knapp 2 Prozent auf 10.665 Punkte und der EuroStoxx® 50 Index um 1,6 Prozent auf 2.860 Punkte.

Am Anleihemarkt blieb es heute erneut ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stabilisierte sich bei Minus 0,56 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,59 Prozent. Bei den Edelmetallen blieben die Notierungen von Gold und Silber unverändert. Palladium brach hingegen über vier Prozent auf 1.780 US-Dollar pro Feinunze ein. Der Ölpreis setze den Erholungskurs fort. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude stieg auf 30 US-Dollar.