Tagesausblick für 8.5.: DAX weiter seitwärts. Nebenwerte überraschen!

Zwar präsentierten sich die meisten Aktienindizes heute wieder freundlich, der große Sprung blieb jedoch erneut aus. DAX® & Co pendeln also weiter – der DAX® zwischen 10.600 und 10.780 Punkten und der EuroStoxx® 50 zwischen 2.830 und 2.890 Punkten. Aktuell nähern sie sich der oberen Begrenzung der Range. Ob zeitnah ein Ausbruch folgt, muss sich noch zeigen. Morgen stehen der US-Arbeitsmarktbericht und einige Unternehmensdaten an.

Stillstand zeigt sich auch am Anleihemarkt. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagniert bei Minus 0,55 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,66 Prozent. Die Edelmetalle notierten im Tagesverlauf zwar fester, stagnieren damit jedoch in der Range der vergangenen Tage. Bei Öl könnte sich in Kürze ein nachhaltiger Trendwechsel anbahnen. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude nähert sich der Widerstandsmarke von 35 US-Dollar.