Tagesausblick für 9.12.: DAX pausiert. Impfstoffhersteller im Fokus!

Heute ließen es die Anleger etwas ruhiger angehen. Nach einem DAX®-Sprint von rund 700 Punkten in zwei Tagen, war nun eine Pause fällig. Neben der Omikron-Variante blickten Investoren vor allem auf Meldungen zum chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Der Immobilienkonzern ist offenbar mit Zinszahlungen im Rückstand. Dies dämpfte heute die Kauflaune.

An den Anleihemärkten zogen die Renditen langfristiger Staatspapiere mehrheitlich an. Hintergrund war die sichtliche Entspannung an den Aktienmärkten. Bei den Edelmetallen blieb es hingegen erneut ruhig. Dies gilt auch für die Notierungen für das Barrel Brent Crude und WTI. Hier warten Marktteilnehmer auf weitere Impulse.