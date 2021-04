Tagesstart an der 15.300 im DAX, Tesla-Quartalszahlen im Blick, viele Termine am Dienstag mit LS-X

Replaced by the video

An Quartalszahlen hatten wir neue Zahlen von Tesla gestern über die Ticker ausgestrahlt bekommen. Diese hatten einen Gewinnzuwachs auch durch den Bitcoin-Anstieg aufgezeigt. Insgesamt kann das Unternehmen sich mit Volkswagen fast auf Augenhöhe messen, wenn man den Medienberichten hier am Morgen Glauben schenkt. Genau dies porträtieren wir zum Morgen kurz.

An Terminen stehen heute ein Vielzahl an Unternehmensdaten an, die mit den Banken HSBC und UBS starten, sich über General Electric und BP im Handelsverlauf fortsetzen und nach Wall Street Schluss mit Microsoft und Alphabet einen spannenden Abschluss finden.

Notieren Sie sich zudem das Webinar am Freitag mit Frank Helmes um 19.00 Uhr. Dort schauen wir auf Aktienwerte aus Sicht seiner Value-Datenbank.

