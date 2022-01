TAGESVORSCHAU: Termine am 01. Februar 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 01. Februar

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, vorläufige Jahreszahlen

08:00 DEU: Vantage Towers, Q3-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

13:30 USA: ExxonMobil, Q4-Zahlen

22:00 USA: General Motors, Q4-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q1-Zahlen

22:06 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q4-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 01/22

DNK: Novozymes, Jahreszahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q3-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 01/22

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/21

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

07:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/21

08:30 CHE: Einzelhandelsumsätze 12/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

09:00 CZE: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 01/22

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 12/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 01/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digital: Konferenz Wirtschaftsforum der SPD zur Reform der Europäischen Fiskalregeln, Berlin

10:00 DEU: GLS Bank, Hybride Bilanzpressekonferenz, Berlin

10:00 DEU: Digitale Jahresauftakt-Pk der staatlichen Förderbank KfW

10:30 DEU: Präsentation des ICE 3neo der Deutschen Bahn

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-Pk (online)

EUR: S&P Health Care Ratings Outlook for the Health Care Industry in 2022

HINWEIS CHN/KOR/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen

