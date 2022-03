TAGESVORSCHAU: Termine am 02. März 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 02. März

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Jahreszahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Jahreszahlen

06:50 NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

09:30 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evotec, Kapitalmarkttag

DEU: Helma Eigenbau, Jahreszahlen

DEU: Telefonica Deutschland, Geschäftsbericht

ITA: Tim, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Investitionen Q4/21

09:00 HUN: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 02/22

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 02/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 02/22

16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid

16:00 USA: US-Notenbankchef Powell spricht bei Anhörung im Repräsentantenhaus

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 EUR: Diskussion der Hertie School mit EZB-Chefökonom Philip R. Lane zur europäischen Geld- und Inflationspolitik

20:00 USA: Fed Beige Book

EUR: EU-Kommission legt voraussichtlich Leitlinien für die Haushaltspolitik der EU-Länder 2023 vor

SONSTIGE TERMINE DEU/EUR/UKR/RUS: Weitere Entwicklung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine + 11.00 IAEA-Gouverneursrat tagt zur Lage in der Ukraine + 15.00 Informelle Videokonferenz der EU-Finanzminister zur Umsetzung der Sanktionen gegen Russland + 15.30 Informelle Videokonferenz der EU-Landwirtschaftsminister zur Lage der Agrarmärkte nach der russischen Aggression gegen die Ukraine + Bundeskanzler Olaf Scholz zu Antrittsbesuch in Israel + Vorstellung des Global Terrorism Index 2022 + Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck weiter in Washington

03:00 USA: Erste offizielle Ansprache von US-Präsident Biden zur Lage der Nation vor beiden Kammern des US-Kongresses

10:00 DEU: Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen, Jahres-Pk (online)

10:00 DEU: DRV-Online-Pk im Vorfeld der Reisemesse ITB, Berlin

10:00 DEU: Verkündung einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt im Streit Warburg gegen Deutsche Bank zu Cum-Ex-Geschäften, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Start der Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmabranche in Hessen, Wiesbaden

11:00 DEU: Bundesbank, Pk Geschäftsbericht 2021 (online)

11:30 DEU: Pk Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV), Frankfurt/M.

11:30 DEU: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über Klage des Waffenherstellers Haenel gegen den Bund wegen eines Sturmgewehr-Großauftrages

13:00 AUT: Monatliche Sitzung der Ölförderallianz Opec+ zur Produktionsstrategie

DEU: Bundestagung 2022 der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) "Gemeinsam gegen Existenznot und Wohnungslosigkeit". Mit Bundeswohnministerin Klara Geywitz (SPD), Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) sowie Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetages. (bis 4.3.22)

ESP: Fortsetzung der Mobilfunkmesse Mobile World Congress

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi