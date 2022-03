TAGESVORSCHAU: Termine am 04. März 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 04. März

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Allianz, Geschäftsbericht

13:30 DEU: Lufthansa Cargo AG Pk zum Geschäftsjahr 2021 mit CEO Dorothea von Boxberg, Frankfurt/M.

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEFRA: Dassault Aviation, JahreszahlenUSA: Apple, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/22

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 01/22

08:00 DEU: Im- und Exporte 01/22

08:45 FRA: Industrieproduktion 01/22

09:00 HUN: Industrieproduktion 01/22

09:00 AUT: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/22

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/22

EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Finnland, MontenegroEUR: Moody's Ratingergebnis Estland

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg + 09.30 Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Einsatzführungskommando der Bundeswehr bei Potsdam + 11.30 Regierungs-Pk + 12.30 Berlin: Online-Veranstaltung des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien zu «Reaktionen auf die russische Invasion in die Ukraine: Zentralasien» + 15.00 Sondertreffen der EU-Außenminister mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und dem US-Außenminister Antony Blinken + Washington: Finnlands Präsident Sauli Niinistö ist zu einem Arbeitsbesuch bei US-Präsident Joe Biden in Washington zu Gast. + Kopenhagen: Britischer Verteidigungsminister Ben Wallace und Schwedens Verteidigungsminister Peter Hultqvist anlässlich von Militärübung in Dänemark zu Besuch

DEU/USA: Genehmigung für die Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla steht unmittelbar bevor + 09.30 Verwaltungsgericht verhandelt über die Klage von Umweltverbänden gegen eine wasserrechtliche Genehmigung, die auch das Tesla-Werk betrifft + 15.30 Pk mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Umweltminister Axel Vogel (Grüne), Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) und dem Bürgermeister von Grünheide, Arne Christiani

