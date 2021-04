TAGESVORSCHAU: Termine am 16. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 16. April:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Aumann, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: R. Stahl, Bilanz-Pk

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEDEU: Auto1 Group, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q1/21

05:00 CHN: Industrieproduktion 03/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/21

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/21

08:00 DEU: Destatis: Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer Jahr 2020

08:30 CHE: Erzeugerpreise 03/21

08:30 CHE: Importpreise 03/21

09:00 AUT: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 02/21

11:00 EUR: Handelsbilanz 02/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 03/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/21 (vorläufig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

09:00 Bundestag berät in 1. Lesung über Änderung des Infektionsschutzgesetzes

11:30 Regierungspressekonferenz

14:30 Anhörung von Sachverständigen im Gesundheitsausschuss zum Infektionsschutzgesetz

14:50 Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Ministerpräsident Reiner Haseloff besuchen die IDT Biologika in Dessau-Roßlau

09:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Berichterstattung blickt vor allem auf wichtige Sitzungen in der kommenden Woche.

DEU: Online-Tag zum Thema "Wie künstliche Intelligenz die Produktionsarbeit der Zukunft verbessert". Welchen Nutzen KI in der Produktionsarbeit stiftet, zeigen Experten der beiden Stuttgarter Fraunhofer-Institute IPA und IAO ihren Gästen beim "International Open Lab Day".

09:30 DEU: Online-Rede von Bundesumweltministerin Svenja Schulze und anschließende Diskussion beim Get-Started-Gründerfrühstück des Bitkom

10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Erneuerbare Energie zu "Auf dem Weg zur Klimaneutralität - das BEE-Szenario 2030"

10:00 DEU: Beginn der Tarifverhandlungen zwischen Deutscher Bahn und Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer

14:00 DEU: Online-Pk nach Abschluss der Verkehrsministerkonferenz (VMK) u.a. zum ÖPNV-Rettungsschirm, Ausbau des Bahnverkehrs und geplante Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVo). u.a. mit VMK-Vorsitzende und Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer

14:00 DEU: Parlamentarischer Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft zum Cum-Ex-Skandal. Unter anderem sollen ein Termin für die Befragung von Bundesfinanzminister und Ex-Bürgermeister Olaf Scholz festgelegt sowie die Warburg-Bank-Eigentümer Max Warburg und Christian Olearius gehört werden.

15:00 FRA: Videotreffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj und Kanzlerin Angela Merkel

13:15 Treffen Selenskyj/Macron in Paris

15:00 Videotreffen

EUR: Informelle Videokonferenzen der Eurogruppe sowie der EU-Wirtschafts- und Finanzminister

09:10 Statement Olaf Scholz

09:30 Eurogruppe tagt mit den übrigen EU-Staaten im "inklusiven Format". Thema ist unter anderem die europäische Einlagensicherung EDIS

11:00 Eurogruppe berät unter anderem über den Euro als digitale Währung

13:30 Pk nach Eurogruppe

15:00 EU-Wirtschafts- und Finanzminister befassen sich unter anderem mit dem Stand der Umsetzung des milliardenschweren Corona-Aufbaufonds.

18:30 Pk nach Ecofin

CHN/FRA/DEU: Klimagespräche China-Frankreich-Deutschland mit Merkel. US-Präsident Biden hat für den 22./23. April zu einem virtuellen Klimagipfel eingeladen. Zur Vorbereitung kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf französische Einladung zu einer Videokonferenz zusammen.

