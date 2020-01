TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Januar 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 16. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Q4 Umsatz

07:00 FRA: Alstom, Q3 Umsatz

07:30 DEU: Beiersdorf, Jahresumsatz

08:00 EUR: Acea, KfZ-Neuzulassungen 12/19

08:00 GBR: Associated British Food, Q1 Trading Update

08:00 GBR: Hays, Q2 Trading Update

10:30 DEU: Schott, Bilanz-Pk, Mainz

13:15 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

13:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Casino, Q4 Umsatz

22:30 GBR: Rio Tinto, Operation Report 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Charles Schwab, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/19

00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 11/19

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/19 (endgültig)

12:00 TÜR: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 12.12.19

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/19

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/19

14:30 USA: Phily-Fed-Index 01/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

16:00 USA: Lagerbestände 11/19

16:00 USA: NAHB-Index 01/20

17:00 CHE: Unctad-Weltwirtschaftsprognose. Das Sekretariat der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) wirft einen ersten Blick auf die Weltwirtschaft 2020

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Veranstaltung Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. zu "Auf dem Weg zum klimaneutralen Fliegen", Berlin

09:30 DEU: Pk Fidelity: "Einstiegsstrategien für die neue Ära des chinesischen Kapitalmarkts", Frankfurt

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Werbung bei Online-Handel mit Arzneien

10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zu Konjunktur, Forderungen der Industrie und Ausblick 2020, u.a. mit BDI-Präsident Dieter Kempf und Hauptgeschäftsführer Joachim Lang, Berlin

11:00 DEU: Pk Hessenmetall: Entwicklung und Erwartungen der hessischen Metall- und Elektro-Industrie, Frankfurt

13:30 DEU: Pk zur Vorstellung eines Gutachtens zum Netzentwicklungsplan (NEP) 2030 durch bundesweite Allianz, Berlin

18:00 DEU: Neujahrsempfang Stadt Frankfurt mit einem Festvortrag der seit November amtierenden EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Frankfurt

19:30 DEU: Neujahrsempfang Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt

DEU: Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und dem Bundesverband der Systemgastronomie werden fortgesetzt

