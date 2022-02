TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Februar 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 18. Februar

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (8.30 h Pk online, 14.00 h Analysten-Call)

07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen

07:15 FRA: Renault, Jahreszahlen

07:30 FRA: EdF, Jahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen

08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bayer, Nubeqa Investoren-Webinar Februar 2022

CHE: Sika AG, Jahreszahlen

PRT: EDP, Jahreszahlen

USA: Deere & Co, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/22

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 02/22

07:30 FRA: Arbeitslosenzahlen Q4/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 01/22

08:00 DEU: Außenhandel Deutschlands nach den wichtigsten Handelspartnern und Handelsgütern, Jahr 2021

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/22 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/21

10:00 POL: Industrieproduktion 01/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 01/22

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 02/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/22 (vorab)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/22

16:00 USA: Frühindikator 01/22

EUR: Fitch Ratingergebnis Frankreich, Dänemark, Polen

EUR: S&P Ratingergebnis Frankreich, Estland

EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern, Island

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie + 08.30 Pk Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, RKI-Vizepräsident Lars Schaade sowie Michael Meyer-Hermann, Leiter der Abteilung System Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig + Veröffentlichung der neuen Einstufung von Hochrisikogebieten erwartet + Infektionsgeschehen und Impfentwicklung + Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) empfängt den Leiter des Corona-Krisenstabes im Bundeskanzleramt, Generalmajor Carsten Breuer

10:00 DEU: Pk zu Vorstellung des ersten Jahresgutachtens der Wissenschaftsplattform Klimaschutz u.a. mit Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger sowie Co-Vorsitzenden des Lenkungskreises Prof. Sabine Schlacke und Prof. Ottmar Edenhofer

11:00 DEU: Virtuelle Pk mit Finanzminister Lindner im Anschluss an das G20-Finanzministertreffen in Jakarta

13:00 DEU: Beginn Münchner Sicherheitskonferenz (bis 20.2.22), München

EUR: Abschluss Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union + 9.15 WHO verkündet erste Partnerländer für mRNA-Produktion mit Technologie von Afrigen in Südafrika + gegen 13.00 Abschluss-Pk

15:00 DEU: Online-Forum des Bundesverbands der Deutschen Industrie und der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft zur Münchner Sicherheitskonferenz mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm, vbw-Präsident Wolfram Hatz, MdB und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher, Andrea Rotter, Referatsleiterin für Außen- und Sicherheitspolitik, Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung, Helsing-Präsident Gundbert Scherf, Renk-CEO Susanne Wiegand

RUS: Russlands Präsident Wladimir Putin trifft den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Moskau

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi