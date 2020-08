TAGESVORSCHAU: Termine am 19. August 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. August:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zur Rose, Halbjahreszahlen (detailliert) (10.00 h Pressekonferenz)

07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelsatand Real Estate, Halbjahreszahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: BDL Videokonferenz: Halbjahresbilanz 2020 der deutschen Luftfahrt

11:00 DEU: Chemieverband VCI, Forschungs-Pk, Frankfurt

22:05 DEU: Deutsche Börse gibt Veränderungen bei der Zusammensetzung der Indizes bekannt

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 06/20

08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/20

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 06/20

10:00 EUR: Leistungsbilanz 06/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1,5 Mrd EUR

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 28./29.07.2020

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk FDP-Bundestagsfraktion zu Kinderchancengeld als wesentlicher Baustein liberaler Familienpolitik u.a. mit Fraktionsvize Katja Suding

11:00 DEU: Pk Fischinformationszentrum zu Daten und Fakten der Fischwirtschaft in Deutschland, Hamburg

EU-Sondergipfel per Video zu Machtkampf in Belarus (Weißrussland), Entwicklung vor Ort + 1200 EU-Videogipfel zu Belarus + anschl. Statement und Pk Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin

19:00 DEU: SPD-Zukunftsdialog "Was folgt aus der Corona-Krise?" u.a. mit Parteichef Norbert Walter-Borjans und dem designierten Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (online)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi