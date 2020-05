TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Mai 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 22. Mai:

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen

10:00 DEU: Elmos, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung (online)

12:45 CHN: Alibaba Group, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: CaixaBank, Hauptversammlung

USA: Deere & Co, Q2-Zahlen

USA: Foot Locker, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 05/20

01:30 JPN: Verbraucherpreise 04/20

08:00 DEU: Statistisches Landesamt zu Bauhauptgewerbe in Hessen im März 2020 (Umsatz, Auftragseingang, Beschäftigung)

13:30 EUR: EZB-Sitzungsprotokoll 30.4.20

16:30 EUR: Rede von EZB-Chefvolkswirt Lane

JPN: BoJ, außerplanmäßige Sitzung zum Kreditprogramm

EUR: Moody's Ratingergebnis LettlandEUR: Fitch Ratingergebnis Portugal, Island

SONSTIGE TERMINE

ARG: Frist zur Annahme des Umschuldungsangebots der argentinischen Regierung an Gläubiger läuft aus. Die hoch verschuldete Regierung in Buenos Aires will über Kredite in Höhe von 63,3 Milliarden US-Dollar (60,4 Mrd Euro) verhandeln und hat den privaten Gläubigern ein Umschuldungsangebot unterbreitet.

04:00 CHN: Auftakt der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses mit Rechenschaftsbericht von Premier Li und Vorlage des Haushalts mit Militäretat

HINWEISUSA: Anleihenmarkt verkürzter Handel bis 20.00 h

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi