TAGESVORSCHAU: Termine am 25. März 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 25. März

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Vitesco, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Jahres-Pk online)

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: BayernLB, Bilanz-Pk (online)

12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online)

13:00 NLD: Steinhoff, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 03/22

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 03/22

06:30 NLD: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/22

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 01/22

09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/22

09:00 ESP: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/22

10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 03/22

15:00 BEL: Geschäftsklima 03/22

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/22 (endgültig)

EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland

EUR: Moody's Ratingergebnis Ungarn, Schweden

EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Sonderkonferenz Verkehrsminister von Bund und Ländern- Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs + 12.00 Pressekonferenz

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie + 10.00 Pk Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts zur aktuellen Corona-Lage

10:30 DEU: Digitales Pressegespräch Deutscher Bauernverband zu Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf Landwirtschaft und Agrarmärkte

EUR: Klimastreik von Fridays for Future weltweit und auch in Deutschland unter dem Motto "#PeopleNotProfit"

EUR: EU-Gipfel (zweiter und letzter Tag) Zum Abschluss der Beratungen wollen die Staats- und Regierungschefs u.a. anderem über Fragen in Zusammenhang mit der Gemeinschaftswährung Euro beraten.

UKR/RUS/DEU: Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg: US-Präsident Biden in Polen + US-Präsident Biden plant voraussichtlich, in Polen stationierte US-Truppen zu besuchen + Anschließend Weiterreise Biden nach Warschau. + 10.30 Digitales Pressegespräch Deutscher Bauernverband (DBV) zu Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Landwirtschaft und Agrarmärkte + Nato-Generalsekretär Stoltenberg besucht Militärübung «Cold Response» in Norwegen + Bilaterales Treffen von US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel geplant

