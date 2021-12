TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Dezember

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. Dezember

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/21

00:50 JPN: Industrieproduktion 11/21 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/21

15:00 USA: FHFA-Index 10/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 12/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie + Verschärfte Corona-Maßnahmen treten in den meisten Bundesländern in Kraft + Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung zur Triage in der Corona-Pandemie

HINWEIS GBR/AUS: Feiertag, Börse geschlossen

