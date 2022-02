TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Februar 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 28. Februar

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Va-Q-Tec, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Q2-Umsatz

13:30 GBR: GlaxoSmithKline, Capital Markets Day

14:00 DEU: Nordex informiert Rostocker Mitarbeiter über Zukunft des Standorts

18:00 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen

22:05 USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

22:05 USA: HP Inc., Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Baywa, Jahreszahlen

IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

NLD: PostNL, Jahreszahlen

USA: Groupon, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

00:50 JPN: Industrieproduktion 01/22 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 01/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 01/22

08:00 SWE: BIP Q4/21

08:00 TRK: BIP Q4/21

08:00 TRK: Handelsbilanz 01/22

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 01/22

09:00 CHE: BIP Q4/21

09:00 CHE: KOF Frühindikator 02/22

09:00 AUT: Erzeugerpreise 01/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 12/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 01/22

12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 01/22

12:00 PRT: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 01/22 (vorab)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 02/22

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 02/22

SONSTIGE TERMINE RUS/UKR: Weitere Entwicklung nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine + Sitzung UN-Menschenrechtsrat + 09.00 Sitzung des Sicherheitskabinetts in Berlin + ca. 15.00 Sondertreffen der EU-Energieminister in Brüssel + 16.00 Treffen der UN-Vollversammlung zu Russland Resolution + 21.00 Treffen des UN-Sicherheitsrates zur humanitären Lage in der Ukraine

11:30 EUR: Pk zum Jahresbericht über das Safety Gate für gefährliche Non-Food-Produkte mit EU-Verbraucherkommissar Didier Reynders

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 3.3.22)

CHE: Bericht des Weltklimarats IPCC über die Folgen des Klimawandels und Anpassungsbedarf

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi