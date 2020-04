TAGESVORSCHAU: Termine bis 13. April 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 13. April:

FREITAG, DEN 10. APRIL 2020

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/20

03:30 CHN: Erzeugerpreise 03/0

03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 02/20

11:00 GRC: Verbraucherpreise 03/20

14:30 USA: Verbraucherpreise 03/20

14:30 USA: Realeinkommen 03/20

EUR: S&P Ratingergebnis Polen

EUR: Moody's Ratingergebnis Bulgarien, Albanien

EUR: Fitch-Ratingergebnis Lettland

HINWEIS

Feiertag "Karfreitag"

A, CH, D, F, E, GB, HK, I, NL, PL, USA Börsen geschlossen

Börsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet

SAMSTAG, DEN 11. APRIL 2020

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise - Fernsehansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier + ca. 1915 ZDF/ ca. 2015 ARD - Es ist das erste Mal, dass ein Bundespräsident in dieser Form auf ein aktuelles Ereignis eingeht, normalerweise hält er solche Ansprachen nur jedes Jahr an Weihnachten.

+ 1855 Oster-Ansprache von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie im BR Fernsehen

SONNTAG, DEN 12. APRIL 2020

SONSTIGE TERMINE

DEU: Coronavirus - aktuelle Entwicklungen in NRW + 19.55 Uhr Radio- und Fernsehansprache von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU)

MONTAG, DEN 13. APRIL 2020

HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"

A, CH, D, F, E, GB, HK, I, NL, PL, Börsen geschlossen

Börsen Japan, China, Korea, Russland und USA geöffnet

SONSTIGE TERMINE

FRA: Internationale Entwicklung in der Corona-Krise + 2000: TV-Ansprache des französischen Präsidenten Emmanuel Macron

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi