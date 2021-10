Taiwan bestätigt militärische Ausbildung durch US-Soldaten auf Insel

Taipeh (Reuters) - Eine kleine Anzahl US-Soldaten hält sich nach Angaben Taiwans auf der Insel auf, um die dortigen Soldaten auszubilden.

Präsidentin Tsai Ing Wen bestätigte dies am Donnerstag in einem Interview des US-Senders CNN. "Wir haben eine breite Palette an Kooperationen mit den USA, die darauf abzielen, unsere Verteidigungsfähigkeiten zu erhöhen", sagte Tsai. Auf die Frage, wie viele US-Soldaten in Taiwan im Einsatz seien, antwortete sie, es seien nicht so viele wie man gedacht habe. Das Training findet inmitten verschärfter Spannungen zwischen Taiwan und der Volksrepublik China statt, die die Insel als Teil ihres Territoriums beansprucht. US-Präsident Joe Biden hatte erst vergangene Woche Taiwan zugesichert, die USA würden es verteidigen.

Taiwans Verteidigungsminister Chiu Kuo Cheng sagte, es gebe bereits seit längerer Zeit einen häufig stattfindenden militärischen Austausch zwischen den USA und Taiwan. Dabei könne jedes Thema angesprochen werden. Er unterstrich, dass Präsidentin Tsai nicht gesagt habe, dass die US-Soldaten dauerhaft auf Taiwan stationiert seien.

Mehrere Medien, darunter die Nachrichtenagentur Reuters, hatten bereits über die Ausbildung berichtet. Die Bestätigung durch Taiwans Präsidentin könnte die Beziehungen zwischen den USA und China verschlechtern. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern haben sich bereits in jüngster Zeit verschärft. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und droht allen Staaten, die seine Unabhängigkeit anerkennen, mit Konsequenzen. Die Führung in Peking ist überzeugt, dass die demokratisch gewählte Regierung Taiwans auf eine formelle Erklärung der Unabhängigkeit zusteuert. Sie hat daher den Druck auf Taiwan erhöht und will es zur Anerkennung der chinesischen Souveränität über das Territorium zwingen. Taiwan dagegen hat mehrfach erklärt, das Land sei bereits unabhängig und trage den Namen Republik China. Anerkannt wird Taiwan allerdings nur von einigen wenigen Ländern.

Die USA unterhalten zwar wie viele andere Staaten mit Rücksicht auf die Volksrepublik China keine formalen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Sie unterstützen die Insel jedoch mit militärischer Ausrüstung und sind deren wichtigster Lieferant von Rüstungsgütern.