Taiwan meldet Eintritt von chinesischen Kampfjets in Luftraum

Taipeh (Reuters) - Taiwans Regierung meldet den Eintritt von chinesischen Kampfflugzeugen in seine Luftraumüberwachungszone.

Insgesamt seien 15 Luftfahrzeuge am Mittwoch in den Bereich eingedrungen, darunter zwölf Jets, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh mit. Zuvor hatte ein Regierungsvertreter das Parlament bereits darüber unterrichtet, dass jüngst chinesische Drohnen in unweit der von Taiwan kontrollierten und von China beanspruchten Pratas Inseln im Südchinesischen Meer gesichtet worden seien. In den von Taiwan ausgewiesenen Luftraum seien sie nicht eingedrungen. Sollte dies jedoch passieren, könnte Taiwan - wenn nötig - das Feuer eröffnen, so der Leiter des Rates für Maritime Angelegenheiten, Lee Chung-wei.

China beansprucht Taiwan als eigenes Territorium. Zu Beginn der Woche teilte die Volksrepublik mit, dass eine Flugzeugträger-Gruppe vor Taiwan Routine-Übungen abhalte. Wo sich die Kriegsschiffe derzeit genau aufhalten, ist nicht bekannt. Die USA, die Taiwans Regierung unter anderem militärisch unterstützen, haben einen Flugzeugträger-Verband in das Südchinesische Meer entsandt. Taiwans Außenminister Joseph Wu sagte am Mittwoch, sein Land sei bereit, Krieg zu führen, wenn es dies müsse. "Und wenn wir uns bis zum letzten Tag verteidigen müssen, werden wir uns bis zum letzten Tag verteidigen." Taiwans Verteidigungsministerium wiederum kündigte ein achttägiges, computergestütztes Manöver an, bei dem noch in diesem Monat ein Angriff Chinas simuliert werden soll.