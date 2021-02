+29,2 %

KOSTENEINSPARUNGEN UND VERÄUSSERUNGEN

Synergieeffekte und operative Effizienzsteigerungen stützten die Margenentwicklung, so dass Takeda seit Jahresbeginn eine zugrunde liegende operative Kerngewinnmarge von 32,1 % erzielte. Takeda baut zudem die Verschuldung schnell ab, mit einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 3,6x am Ende des dritten Quartals (31. Dezember 2020), gegenüber 3,8x im März 2020, selbst nach der Dividendenzahlung für das gesamte Jahr. Die Bruttoverschuldung hat sich seit dem Quartal, das am 31. März 2019 endete (der Abschluss der Shire-Übernahme wurde am 8. Januar 2019 bekannt gegeben), um 1,3 Bio. JPY ( ~12,5 Mrd. USD)reduziert, und Takeda ist auf dem besten Weg, sein mittelfristiges Schuldenabbauziel von 2x innerhalb des Zeitraums von GJ 2021–GJ 2023 zu erreichen.i

Takeda hat sein Ziel von 10 Mrd. USD für die Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten übertroffen und hat seit Januar 2019 bis heute 11 Deals mit einem Gesamtwert von bis zu ~11,6 Mrd. USD angekündigt, darunter zuletzt:



Der Abschluss des zuvor angekündigten Verkaufs eines Portfolios ausgewählter rezeptfreier und verschreibungspflichtiger Produkte an Hypera S.A. für einen Gesamtwert von 825 Mio. USD. (Pressemitteilung)



Der Abschluss des zuvor angekündigten Verkaufs von TachoSil® Fibrin Sealant Patch an Corza Health, Inc. für 350 Mio. €. (Pressemitteilung)



Der Abschluss des zuvor angekündigten Verkaufs eines Portfolios ausgewählter verschreibungspflichtiger Produkte an Cheplapharm für einen Gesamtwert von 562 Mio. USD. (Pressemitteilung)



Der Abschluss des zuvor angekündigten Verkaufs eines Portfolios ausgewählter Produkte an Celltrion Inc. für einen Gesamtwert von 278 Mio. USD inklusive Meilensteinzahlungen. (Pressemitteilung)



Eine Vereinbarung zur Veräußerung eines Portfolios von nicht zum Kerngeschäft gehörenden verschreibungspflichtigen pharmazeutischen Produkten, die in China verkauft werden, an Hasten Biopharmaceutic Co. Ltd. für 322 Mio. USD, vorbehaltlich der üblichen rechtlichen und regulatorischen Abschlussbedingungen. (Pressemitteilung)



Takeda hat sein ursprüngliches Ziel von 700 Mio. USD und die Summe von 1,1 Mrd. USD für zusätzliche Barmittel aus dem Verkauf von Immobilien und Wertpapieren im zweiten Quartal noch übertroffen und bis heute ~1,4 Mrd. USD erhalten. Infolgedessen erhöht das Unternehmen seine Prognose für den freien Cashflow für das gesamte Geschäftsjahr 2020 um 50 Mrd. JPY auf 750–850 Mrd. JPY.

AKTUELLE MITTEILUNGEN ZUR PIPELINE: F&E-FORTSCHRITTE MIT DER ZULASSUNG VON TAK-721, DER ERSTEN VON SIEBEN MÖGLICHEN ZULASSUNGEN IN DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN

Takeda hat einen erstklassigen, hochmodernen Forschungs- und Entwicklungsbereich aufgebaut und eine vielfältige und dynamische Pipeline von ca. 40 neuen molekularen Wirkstoffen (New Molecular Entities, NMEs) im klinischen Entwicklungsstadium geschaffen, die jetzt erste Erfolge zeigen. Die NMEs der Welle-1-Pipeline des Unternehmens, die potenzielle Best-in-Class-/First-in-Class-Therapien verkörpern, weisen eine Reihe bemerkenswerter, in naher Zukunft zu erwartender Meilensteine in der Spätphase der Entwicklung, zentrale Datenauswertungen oder den Beginn von Zulassungsstudien auf.

Das Pipeline-Portfolio von Takeda hat das Potenzial, in den nächsten zehn Jahren erheblich zum Wachstum des Unternehmens beizutragen, und ist weiterhin auf dem besten Weg, seine Meilensteinziele zu erreichen. Seit dem 2. Quartal wurde bereits einer der zwölf kurzfristigen zulassungsrelevanten Meilensteine erreicht (Maribavir Phase-3-Datenauswertung). Dies ist auch einer der fünf bis zum Geschäftsjahr 2022 erwarteten zulassungsrelevanten Datenauswertungen, wobei weitere kurzfristige Entwicklungsmeilensteine für alle Programme der Welle 1 erwartet werden.

Der Forschungs- und Entwicklungsbereich von Takeda hat seine Pipeline der Welle 1 weiter vorangebracht, zu den jüngsten Höhepunkten gehören:



TAK-721 hat von der FDA eine vorrangige Prüfung erhalten und ist weiterhin auf dem Weg, der erste von der FDA zugelassene Wirkstoff zur Behandlung der eosinophilen Ösophagitis zu werden. TAK-721 hatte zuvor sowohl den Status eines Therapiedurchbruchs (Breakthrough Therapy) als auch den eines Orphan-Arzneimittels (Orphan Drug) von der FDA erhalten. (Pressemitteilung)



TAK-003 , Takedas tetravalenter Dengue-Impfstoffkandidat, schützte in der zweijährigen Nachbeobachtung der Sicherheit und Wirksamkeit, die im Dezember 2020 in The Journal of Infectious Diseases veröffentlicht wurde, weiterhin mit einem akzeptablen Sicherheitsprofil vor Dengue-Erkrankungen. Zulassungsanträge bei der EMA (European Medicines Agency [Europäische Arzneimittel-Agentur]) und in Dengue-endemischen Ländern werden für das 4. Quartal 2020 erwartet, die eine dreijährige Nachbeobachtung der Sicherheit und Wirksamkeit enthalten; diese Daten sollen auf einer medizinischen Tagung im Jahr 2021 vorgestellt werden.



Mobocertinib (TAK-788) , ein potenzieller neuer oraler Therapiestandard für NSCLC-Patienten mit EGFR-Exon20-Insertionsmutationen, zeigte in den Daten, die auf der World Conference on Lung Cancer (WCLC) 2020 vorgestellt wurden, klinisch bedeutsame und dauerhafte Ansprechraten, mit einer bestätigten objektiven Ansprechrate von 35 % nach Einschätzung des Prüfarztes und einer Mediandauer des Ansprechens von 17,5 Monaten. Die Zulassung bei der FDA im 4. Quartal 2020 für mit Platin vorbehandelte Patienten mit EGFR-Exon20-Insertionsmutationen ist weiterhin auf Kurs. (Pressemitteilung)



Maribavir (TAK-620) hat seinen vorrangigen Endpunkt der Phase 3 für die Behandlung von Transplantatempfängern mit refraktären/resistenten Cytomegalovirus-Infektionen erreicht (Pressemitteilung). Die positiven Phase-3-Daten für TAK-620 werden am 12. Februar auf den Transplantation & Cellular Therapy Meetings (TCT) und vom 14. bis 17. März auf der Jahrestagung der European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) vorgestellt. Takeda rechnet im ersten Halbjahr 2021 mit der Einreichung bei der FDA für Maribavir zur Behandlung von CMV-Infektionen und -Erkrankungen bei Transplantationspatienten, die resistent oder refraktär gegenüber früheren Therapien sind.



Weitere erwähnenswerte Updates

Im Jahr 2020 stand Takeda mit vier Zulassungen, darunter TAKHZYRO (Pressemitteilung), ENTYVIO, ADCETRIS und REPLAGAL, an erster Stelle der NDA-Zulassungen in China.

Auf der virtuellen 62ten Jahrestagung & Ausstellung der American Society of Hematology (ASH) im Dezember 2020 präsentierte Takeda neun Zusammenfassungen zu wichtigen Erkenntnissen aus Echtdaten und retrospektiven Studien. Takeda wird auch weiterhin reale Erkenntnisse bei der Behandlung von Hämophilie, des von-Willebrand-Syndroms (von Willebrand disease, VWD) und der Sichelzellkrankheit (sickle cell disease, SCD) sammeln und umsetzen und die personalisierte Behandlung im Rahmen des kontinuierlichen Engagements für Menschen, die mit Blutungsstörungen leben, voranbringen. (Pressemitteilung)

Auf der virtuellen wissenschaftlichen Jahrestagung 2020 des American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) teilte Takeda die endgültigen Ergebnisse der Phase 3 der „HELP Study™ Open-Label Extension“ mit, die die Injektion von TAKHZYRO (Lanadelumab-Flyo) als potenzielle langfristige präventive Behandlungsoption bei Patienten mit hereditärem Angioödem belegen. Die Ergebnisse wurden auch in der Ausgabe der Zeitschrift des ACAAI-Journals Annals of Allergy, Asthma & Immunology vom November 2020 veröffentlicht. (Pressemitteilung)

Abschließend freut sich Takeda über die jüngsten regulatorischen Fortschritte bei einer Reihe von transformativen Therapien, darunter die FDA-Zulassung für den Zusatzantrag für ein neues Medikament (Supplemental New Drug Application, sNDA) von ICLUSIG (Ponatinib) für erwachsene Patienten mit resistenter oder intoleranter chronischer Phase der CML. (Pressemitteilung)

ZENTRALE UNTERNEHMENSINITIATIVEN

Mehrere Beispiele von Erfolgen des Unternehmens im dritten Quartal zeigen den Fortschritt von Takeda auf dem Weg zu seiner Vision – „lebensverändernde Therapien zu erforschen und bereitzustellen, geleitet von unserer Verpflichtung gegenüber Patienten, unseren Mitarbeitern und dem Planeten“ (discover and deliver life-transforming treatments, guided by our commitment to Patients, our People and the Planet).

Patienten:

Takeda beweist Branchenführerschaft im 2021 Access to Medicines Index

Takeda wurde im 2021 Access to Medicine (AtM) (Zugang zur Medizin) Index auf den sechsten Gesamtplatz gesetzt. Der AtM-Index ist ein strenges, alle zwei Jahre stattfindendes Forschungsprojekt, das Datenerhebung, -prüfung, -bewertung und -analyse miteinander vereint, um 20 der weltweit größten Pharmaunternehmen hinsichtlich ihrer Bemühungen im Bereich des Zugangs zu Medikamenten zu vergleichen. Das Unternehmen erzielte in allen drei vom Index bewerteten technischen Bereichen bemerkenswert hohe Punktzahlen, einschließlich des ersten Platzes in „Governance of Access“ (Zugangsverwaltung). Takeda zeigte außerdem eine starke Leistung in den Bereichen Stärkung der Gesundheit und Compliance. Dieses Ranking verdeutlicht die werteorientierte Strategie von Takeda und zeigt, wie ein „Access First“ (Zugang zuerst)-Ansatz in der gesamten Region der Wachstums- und Schwellenmärkte den Patienten hilft, die Herausforderungen des Zugangs auf nachhaltigere Weise zu bewältigen. (Pressemitteilung)

Menschen:

Takeda erhält globale Top-Arbeitgeber-Auszeichnung

Takeda wurde als eines von nur 16 Unternehmen zum globalen Top Employer® (Top-Arbeitgeber) für das Jahr 2021 ernannt, eine Auszeichnung, die das Unternehmen nun schon im vierten Jahr in Folge erhalten hat. Das Top Employers Institute zeichnet jährlich Unternehmen mit hervorragender Kultur, Arbeitsumgebung sowie hervorragenden Sozialleistungen und Chancen für ihre Mitarbeiter aus, basierend auf den Ergebnissen der „HR Best Practices Survey“ (Umfrage zu HR Best Practices) des Unternehmens. Takeda zeichnete sich weltweit in den Bereichen Werte, Ethik und Integrität, Organisatorischer Wandel, Führung, Nachhaltigkeit, Performancemanagement und Engagement aus und wurde außerdem in vier Regionen und 38 Ländern als „Top Employer“ zertifiziert. Diese Auszeichnung zeigt den kontinuierlichen Einsatz von Takeda für die Schaffung eines außergewöhnlichen Mitarbeitererlebnisses für seine globale Belegschaft. (Pressemitteilung)

Planet:

Takeda erreicht das Klimaneutralitätsziel

Takeda gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2019 Klimaneutralität in seiner Wertschöpfungskette erreicht hat. Dieser Meilenstein wurde durch einen kontinuierlichen Fokus auf interne Energiesparmaßnahmen, die Beschaffung von Ökostrom und die Investition in Zertifikate für erneuerbare Energien und hochwertige, geprüfte Kohlenstoffkompensationen erreicht. Diese Maßnahmen decken zusammen 100 Prozent der Scope-1-, -2- und -3-Emissionen von Takeda im Geschäftsjahr 2019 ab und stellen einen bedeutenden Schritt auf dem Weg von Takeda zur Nachhaltigkeit dar. Die Minimierung der Umweltauswirkungen seiner Geschäftstätigkeit ist für Takeda eine entscheidende Priorität und steht im Mittelpunkt des Unternehmenszwecks: „Better Health for People, Brighter Future for the World“ (Bessere Gesundheit für die Menschen, eine bessere Zukunft für die Welt). (Pressemitteilung)

Lesen Sie im Sustainable Value Report 2020 (Nachhaltigkeitsbericht 2020) mehr darüber, wie Takeda seinen Verpflichtungen gegenüber Patienten, Menschen und dem Planeten nachkommt, indem das Unternehmen sich gezielt für Nachhaltigkeit einsetzt: https://www.takeda.com/corporate-responsibility/sustainable-value-report/

NEUIGKEITEN ZU COVID-19

Auf der Grundlage seiner Werte hat sich Takeda bei seiner Reaktion auf COVID-19 auf den Schutz der Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter konzentriert, um sicherzustellen, dass die Medikamente des Unternehmens den Patienten zur Verfügung stehen, die auf sie angewiesen sind, und um einen Beitrag zur Verringerung der Übertragungsraten zu leisten und die Gemeinden zu unterstützen, in denen die Mitarbeiter des Unternehmens leben und arbeiten. Takeda hat außerdem eine Reihe von Anstrengungen unternommen, um der Welt zu helfen, auf COVID-19 zu reagieren, darunter zuletzt: