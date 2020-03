Takeda schließt Verkauf ausgewählter OTC- und nicht zum Kerngeschäft gehörender Assets an Acino ab

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) („Takeda“) meldete heute den Abschluss des bereits angekündigten Verkaufs eines Portfolios ausgewählter, frei verkäuflicher (Over-the-Counter) und verschreibungspflichtiger Assets in zahlreichen vorderasiatischen, nahöstlichen und afrikanischen Ländern seiner Growth and Emerging Markets Business Unit (GEM BU) an Acino für einen Gesamtwert von über 200 Millionen US-Dollar. Die Verkaufsvereinbarung wurde erstmalig im Oktober 2019 bekannt gegeben.

Die Transaktion betrifft etwa 30 ausgewählte, verschreibungspflichtige pharmazeutische und rezeptfreie Produkte. In anderen Ländern der Welt werden diese Produkte weiterhin von Takeda vermarktet. Außerdem übernimmt Acino nahezu 270 hauptsächlich für das Portfolio verantwortliche Vertriebs- und Marketingmitarbeiter von Takeda. Die Vertragsparteien haben darüber hinaus mehrjährige Herstellungs- und Lieferverträge geschlossen, nach denen Takeda weiterhin die Produkte im Auftrag von Acino herstellen wird.

Im Zusammenhang mit dem angestrebten Schuldenabbau und der stärkeren Fokussierung auf seine fünf Kerngeschäftsfelder hat Takeda zuletzt eine Reihe von Transaktionen angekündigt. Neben der Transaktion mit Acino hat Takeda den Verkauf von Xiidra® an Novartis für bis zu 5,3 Milliarden US-Dollar im Juli abgeschlossen sowie den Verkauf von TachoSil® an Ethicon für 400 Millionen US-Dollar im Mai und den Verkauf seiner nicht zum Kerngeschäft gehörenden Assets für die Region Russland-CIS im November angekündigt.

Mit den Erlösen dieser Veräußerungen will Takeda im Zeitraum von März 2022 bis März 2024 seine Defizite und Schulden auf das Zweifache der Nettoverschuldung bzw. des bereinigten EBITDA reduzieren. Takeda engagiert sich weiterhin für einen schnellen, durch hohen Cashflow und Veräußerungserlöse beschleunigten Abbau des Fremdkapitals sowie die Vereinfachung seines Portfolios.

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ist ein weltweit agierender, wertebasierter, führender Konzern mit Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung im biopharmazeutischen Bereich mit Hauptsitz in Japan. Der Konzern sieht seinen Auftrag darin, Patienten eine bessere Gesundheit und eine positivere Zukunft zu ermöglichen, indem er aus wissenschaftlicher Forschung hoch innovative Medikamente gewinnt. Die Anstrengungen von Takeda im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren sich auf vier Therapiegebiete: Onkologie, seltene Krankheiten, Neurowissenschaft und Gastroenterologie (GI). Wir investieren Anteile unseres Forschungs- und Entwicklungsbudgets auch gezielt in Therapien mit Plasmaderivaten und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung hoch innovativer Medikamente, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen wirksam zu verbessern. Dazu eröffnen wir neue Behandlungsoptionen und nutzen unseren verbesserten, synergiebetonten Forschungsbereich und unsere gemeinsamen Fähigkeiten zur Schaffung einer robusten, auf unterschiedlichen Modalitäten basierenden Pipeline. Unsere Mitarbeiter setzen sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in etwa 80 Ländern mit unseren Partnern im Gesundheitswesen zusammen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.takeda.com.

