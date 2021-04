Takeda veranstaltet Telefonkonferenz zu Marktchancen der Welle-1-Pipeline

Die Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) („Takeda”) kündigte heute an, dass sie am 6. April 2021 eine Telefonkonferenz veranstalten wird, um über aktuelle Entwicklungen bei ausgewählten NMEs (neuen molekularen Entitäten) in ihrem Portfolio der Welle-1-Pipeline zu berichten. Vor dem Hintergrund der voraussichtlichen Einreichung mehrerer NME-Zulassungsanträge bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2021 wird das Unternehmen seine Pläne für organisches und nachhaltiges Umsatzwachstum über die nächsten Jahre umreißen.

Datum

6. April 2021

Uhrzeit

8.00 – 10.30 ET / 21:00 – 23.30 Uhr japanische Zeit (JT)

Tagesordnung

Auf der Tagesordnung der Telefonkonferenz von Takeda stehen die folgenden Punkte:

Uhrzeit (ET) Uhrzeit (JT) Session/Referent 8.00 – 8.05 Uhr 21.00 – 21.05 Uhr Einführung Christophe Weber, President und CEO 8.05 – 8.10 Uhr 21.05 – 21.10 Uhr Bereitstellung einer innovativen Pipeline für unsere Patienten: Spotlight auf ausgewählte Welle-1-Programme Andy Plump, President of Research and Development 8.10 – 8.35 Uhr 21.10 – 21.35 Uhr Maribavir (TAK-620): Möglicher Game-Changer in der Behandlung der Zytomegalievirus-Infektion (CMV) nach Transplantation



Obi Umeh, Global Program Lead, Rare Genetic and Hematology Therapeutic Area Unit Claus Jepsen, Head of Global Product and Launch Strategy, Rare Genetic and Hematology Therapeutic Area Unit 8.35 – 8:40 Uhr 21.35 – 21.40 Uhr Pause 8.40 – 9.00 Uhr 21.40 – 22.00 Uhr Soticlestat (TAK-935): Neuartiger Wirkmechanismus für die Behandlung des Dravet- und Lennox-Gastaut-Syndroms Sarah Sheikh, Head of Neuroscience Therapeutic Area Unit Erika Gill, Head of Global Product and Launch Strategy, Neuroscience Therapeutic Area 9.00 – 9.35 Uhr 22.00 – 22.35 Uhr Update zur Orexin-Franchise-Strategie: Erstes mögliches Medikament zur Behandlung der zugrundeliegenden Erkrankung bei Patienten mit Narkolepsie vom Typ 1 Elena Koundourakis, Head of Orexin Franchise Development, Neuroscience Therapeutic Area Erika Gill, Head of Global Product and Launch Strategy, Neuroscience Therapeutic Area 9.35 – 9.40 Uhr 22.35 – 22.40 Uhr Bereitstellung einer innovativen Pipeline für unsere Patienten: Spotlight auf ausgewählte Welle-1-Programme Ramona Sequeira, President of U.S. Business Unit & Global Portfolio Commercialization 9:40 – 10.30 Uhr 22.40 – 23.30 Uhr Fragerunde

Zugang zu dem Live-Webcast, einschließlich der Präsentationsfolien, finden Sie auf unserer Website unter www.takeda.com/investors/ir-events. Eine archivierte Kopie der Präsentationsfolien steht nach Abschluss der Veranstaltung zur Verfügung.

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) ist ein globales, wertebasiertes, auf Forschung und Entwicklung ausgerichtetes führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan, das sich der Erforschung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien verschrieben hat, geleitet von unserer Verpflichtung gegenüber Patienten, unseren Mitarbeitern und dem Planeten. Die Anstrengungen von Takeda im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren sich auf vier Therapiegebiete: Onkologie, seltene genetische und hämatologische Erkrankungen, Neurowissenschaften und Gastroenterologie (GI). Wir investieren Teile unseres Forschungs- und Entwicklungsbudgets auch gezielt in Therapien mit Plasmaderivaten und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung höchst innovativer Medikamente, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Dazu eröffnen wir neue Behandlungsoptionen und nutzen unseren verbesserten synergiebetonten Forschungs- und Entwicklungsbereich sowie unsere gemeinsamen Fähigkeiten zur Schaffung einer soliden, auf unterschiedlichen Modalitäten beruhenden Pipeline. Unsere Mitarbeiter setzen sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in etwa 80 Ländern mit unseren Partnern im Gesundheitswesen zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.takeda.com.

