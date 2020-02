Takkt kündigt Dividende an

Die Takkt AG (ISIN: DE0007446007) will den Aktionären eine Sonderdividende in Höhe von 0,45 Euro (Vorjahr: 0,30 Euro) zusätzlich zur Basisdividende in Höhe von 0,55 Euro (Vorjahr: 0,55 Euro) ausschütten. In Summe würde die Dividende 1,00 Euro je Aktie betragen. Im Vorjahr lag die Gesamtdividende bei 0,85 Euro.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 12,34 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite (ohne Sonderdividende) somit bei 4,46 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 13. Mai 2020 in Ludwigsburg statt. Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 werden am Mittwoch präsentiert.

Takkt ist ein Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über eine Million Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de